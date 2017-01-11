"Эвертон" согласовал покупку Исхака Бельфодиля

Исхак Бельфодиль "Эвертон" согласовал трансферную стоимость нападающего льежского "Стандарта" Исхака Бельфодиля в размере 10.4 миллионов фунтов.

С некоторым запозданием, но "ириски" все же приступили к активной работе на трансферном рынке в январе. Спортивный директор мерсисайдского клуба Стив Уолш уже оформил переход Адемолы Лукмана, а также договорился о покупке Моргана Шнайдерлена.

Продолжая работать над усилением для команды Рональда Кумана, Уолш обратил внимание на 24-летнего алжирца Бельфодиля, который в этом сезоне забил семь голов в 16 матчах за бельгийский клуб.

По информации The Guardian, первое предложение "Эвертона" по Исхаку в размере 8.5 млн. фунтов было отклонено, однако Уолш вернулся с увеличенной до 10.4 млн. фунтов суммой, которой клубу из Льежа оказалось достаточно.

В ближайшие 48 часов Бельфодиль покинет тренировочный лагерь "Стандарта" в Испании и прибудет в Ливерпуль на переговоры по контракту. С собой Исхак возьмет своего агента, одновременно представляющего и интересы Рияда Махреза, с которым Уолш знаком по периоду своей работы в "Лестере".


Метки Бельфодиль, видео, Стандарт, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. dean-winchester 11.01.2017 22:31 # dean-winchester
    В какой-то там фифашке, 08 или 09 рос как на дрожжах.

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  2. blackdreamer 11.01.2017 22:18 # blackdreamer
    ириски все собирают команду мечты из гавна

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  3. dred 11.01.2017 22:05 # dred
    Удачи

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