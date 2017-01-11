FA обвинила "Сити" в нарушении антидопинговых правил

Этихад FA обвинила "Манчестер Сити" в нарушении правил относительно антидопинговых процедур.

В целях борьбы с допингом все профессиональные клубы обязаны по запросу Ассоциации предоставлять информацию о начале и окончании тренировочных занятий, о месте их проведения, а также адреса, где игроки ночуют.

Не уточняя, в чем конкретно заключается нарушение, FA предъявила свои обвинения и теперь ожидает ответа от "горожан" в срок до 19 января.

Добавим, подобного рода нарушение предусматривает широкий спектр наказаний — от предупреждения до лишения членства в Ассоциации.


Метки FA, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. parfirchik 11.01.2017 21:43 # parfirchik
    Не всю мочу сдали. Без шуток.

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  2. romboy 11.01.2017 21:38 # romboy
    Не все игроки ксерокопии с пропиской принесли штоле ?

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  3. van-der-slav 11.01.2017 21:35 # van-der-slav
    ну штраф выпишут и все, ну пару очков может снимут. ничего ужасного

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  4. tvinkovod 11.01.2017 21:32 # tvinkovod
    в лигу 2 нахуй сразу их

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  5. breadpeat 11.01.2017 21:12 # breadpeat
    короч чет жалко уже некоторых ребят. Не этого из группы оазис нет, не Яю , не сильву... не Пепку, не Браву... стерлинга чуть, но не из за всего этого, отдельно...

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  6. never-mind 11.01.2017 21:11 # never-mind
    Добро пожаловать в чемпионшип голубая луна, на фапле скучать никто не будет, так как просто некому.

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  7. fanat-united 11.01.2017 21:08 # fanat-united
    в пердив этих выскочек

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  8. blackdreamer 11.01.2017 21:07 # blackdreamer
    родня просто подсадила агуэро на кокаинчик

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  9. liverfun 11.01.2017 21:05 # liverfun
    забыли че-нть, предупредят скорее всего. но громкий заголовок обязателен

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  10. mancunia-planet 11.01.2017 21:02 # mancunia-planet
    запятнали имя города Манчестер, нехорошо

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