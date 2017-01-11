FA обвинила "Сити" в нарушении антидопинговых правил
FA обвинила "Манчестер Сити" в нарушении правил относительно антидопинговых процедур.
В целях борьбы с допингом все профессиональные клубы обязаны по запросу Ассоциации предоставлять информацию о начале и окончании тренировочных занятий, о месте их проведения, а также адреса, где игроки ночуют.
Не уточняя, в чем конкретно заключается нарушение, FA предъявила свои обвинения и теперь ожидает ответа от "горожан" в срок до 19 января.
Добавим, подобного рода нарушение предусматривает широкий спектр наказаний — от предупреждения до лишения членства в Ассоциации.
11.01.2017 21:00
Просмотров: 1141
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не всю мочу сдали. Без шуток.
(ответить)
Не все игроки ксерокопии с пропиской принесли штоле ?
(ответить)
ну штраф выпишут и все, ну пару очков может снимут. ничего ужасного
(ответить)
в лигу 2 нахуй сразу их
(ответить)
короч чет жалко уже некоторых ребят. Не этого из группы оазис нет, не Яю , не сильву... не Пепку, не Браву... стерлинга чуть, но не из за всего этого, отдельно...
(ответить)
Добро пожаловать в чемпионшип голубая луна, на фапле скучать никто не будет, так как просто некому.
(ответить)
в пердив этих выскочек
(ответить)
родня просто подсадила агуэро на кокаинчик
(ответить)
забыли че-нть, предупредят скорее всего. но громкий заголовок обязателен
(ответить)
запятнали имя города Манчестер, нехорошо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий