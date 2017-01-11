FA обвинила "Сити" в нарушении антидопинговых правил

FA обвинила "Манчестер Сити" в нарушении правил относительно антидопинговых процедур.

В целях борьбы с допингом все профессиональные клубы обязаны по запросу Ассоциации предоставлять информацию о начале и окончании тренировочных занятий, о месте их проведения, а также адреса, где игроки ночуют.



Не уточняя, в чем конкретно заключается нарушение, FA предъявила свои обвинения и теперь ожидает ответа от "горожан" в срок до 19 января.



Добавим, подобного рода нарушение предусматривает широкий спектр наказаний — от предупреждения до лишения членства в Ассоциации.