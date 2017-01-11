Джон Терри хочет остаться в "Челси" на остаток сезона

Джон Терри Капитан "Челси" Джон Терри не заинтересован в уходе со "Стэмфорд Бридж" посреди сезона и хочет оказать команде Антонио Конте посильную помощь в завоевании чемпионского титула Премьер-Лиги.

Сегодня утром стало известно, что свой запрос насчет доступности 36-летнего защитника для аренды на вторую половину сезона сделал "Борнмут". "Вишенки" надеялись воспользоваться тем, что недавно оборона "синих" получила подкрепление в лице вернувшегося из аренды Натана Аке и выздоровевшего Курту Зума.

Вслед за этим Терри принялись сватать к новому главному тренеру "Суонси" Полу Клементу, которому ранее в своей карьере довелось поработать в "Челси" в качестве ассистента. Однако Sky Sports утверждает, что Джон никуда не уйдет в январе.

И хотя экс-капитан сборной Англии уже не имеет места в стартовом составе "синих", а на ближайший матч против "Лестера" он дисквалифицирован, Джон хочет провести остаток сезона в "Челси" — возможно, это будут его последние месяцы в клубе, ведь его контракт истекает уже через полгода.


Метки Борнмут, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2017 20:20

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  1. never-mind 11.01.2017 21:09 # never-mind
    Решил обжиться халявной медалькой, типичная лигенда пинсов

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  2. gidro-met 11.01.2017 20:39 # gidro-met
    верим, помним, ждём смену для тебя - Аке, Лофтус, Чалоба.
    Академия, го он!

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  3. liverfun 11.01.2017 20:30 # liverfun
    единственный воспитанник, игравший на высоком уровне, и с тем обращаются как с ненадобной вещью.

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  4. maxvel 11.01.2017 20:21 # maxvel
    не могут сбагрить очередную "легенду"

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