Джон Терри хочет остаться в "Челси" на остаток сезона

Капитан "Челси" Джон Терри не заинтересован в уходе со "Стэмфорд Бридж" посреди сезона и хочет оказать команде Антонио Конте посильную помощь в завоевании чемпионского титула Премьер-Лиги.

Сегодня утром стало известно, что свой запрос насчет доступности 36-летнего защитника для аренды на вторую половину сезона сделал "Борнмут". "Вишенки" надеялись воспользоваться тем, что недавно оборона "синих" получила подкрепление в лице вернувшегося из аренды Натана Аке и выздоровевшего Курту Зума.



Вслед за этим Терри принялись сватать к новому главному тренеру "Суонси" Полу Клементу, которому ранее в своей карьере довелось поработать в "Челси" в качестве ассистента. Однако Sky Sports утверждает, что Джон никуда не уйдет в январе.



И хотя экс-капитан сборной Англии уже не имеет места в стартовом составе "синих", а на ближайший матч против "Лестера" он дисквалифицирован, Джон хочет провести остаток сезона в "Челси" — возможно, это будут его последние месяцы в клубе, ведь его контракт истекает уже через полгода.