Клод Макелеле стал ассистентом Клемента в "Суонси"

Легенда "Челси" Клод Макелеле официально вошел в тренерский штаб Пола Клемента в "Суонси".

В прошлом десятилетии Макелеле по праву считался одним из лучших опорных полузащитников мира. Вместе с "Челси", где он провел пять сезонов, Клод дважды выигрывал Премьер-Лигу, дважды Кубок Лиги, а также Кубок Англии.



Также часть своей блестящей игровой карьеры Клод провел в "Реале" и ПСЖ, а в 2011 году, повесив бутсы на гвоздь, решил попробовать себя на тренерском поприще. Макелеле поработал ассистентом у парижан, а затем короткое время возглавлял "Бастию".



После пары лет перерыва 43-летний француз решил возобновить тренерскую карьеру, откликнувшись на приглашение из Уэльса от Клемента, с которым он пересекался в свои периоды в Лондоне и Париже.



Добавим, что после своего назначения в "Суонси" Клемент полностью сменил тренерский штаб, приведя за собой хорошо знакомых специалистов — Найджела Гиббса, Карла Халаби, Тони Робертса, а теперь и Макелеле.