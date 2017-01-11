Клод Макелеле стал ассистентом Клемента в "Суонси"
Легенда "Челси" Клод Макелеле официально вошел в тренерский штаб Пола Клемента в "Суонси".
В прошлом десятилетии Макелеле по праву считался одним из лучших опорных полузащитников мира. Вместе с "Челси", где он провел пять сезонов, Клод дважды выигрывал Премьер-Лигу, дважды Кубок Лиги, а также Кубок Англии.
Также часть своей блестящей игровой карьеры Клод провел в "Реале" и ПСЖ, а в 2011 году, повесив бутсы на гвоздь, решил попробовать себя на тренерском поприще. Макелеле поработал ассистентом у парижан, а затем короткое время возглавлял "Бастию".
После пары лет перерыва 43-летний француз решил возобновить тренерскую карьеру, откликнувшись на приглашение из Уэльса от Клемента, с которым он пересекался в свои периоды в Лондоне и Париже.
Добавим, что после своего назначения в "Суонси" Клемент полностью сменил тренерский штаб, приведя за собой хорошо знакомых специалистов — Найджела Гиббса, Карла Халаби, Тони Робертса, а теперь и Макелеле.
11.01.2017 19:40
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Последние комментарии:
это та легенда которая в реале бутсы зидану чистила?
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Всё-таки Гиггз прошляпил отличную возможность из-за излишней самоуверенности. Статус звезды Премьер-Лиги не делает тебя спецом в тренерском цехе, особенно в глазах прагматичных амеров.
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о..аристократы тащите благородных лебёдушек
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Кто это такой?
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