Клод Макелеле стал ассистентом Клемента в "Суонси"

Клод Макелеле Легенда "Челси" Клод Макелеле официально вошел в тренерский штаб Пола Клемента в "Суонси".

В прошлом десятилетии Макелеле по праву считался одним из лучших опорных полузащитников мира. Вместе с "Челси", где он провел пять сезонов, Клод дважды выигрывал Премьер-Лигу, дважды Кубок Лиги, а также Кубок Англии.

Также часть своей блестящей игровой карьеры Клод провел в "Реале" и ПСЖ, а в 2011 году, повесив бутсы на гвоздь, решил попробовать себя на тренерском поприще. Макелеле поработал ассистентом у парижан, а затем короткое время возглавлял "Бастию".

После пары лет перерыва 43-летний француз решил возобновить тренерскую карьеру, откликнувшись на приглашение из Уэльса от Клемента, с которым он пересекался в свои периоды в Лондоне и Париже.

Добавим, что после своего назначения в "Суонси" Клемент полностью сменил тренерский штаб, приведя за собой хорошо знакомых специалистов — Найджела Гиббса, Карла Халаби, Тони Робертса, а теперь и Макелеле.


Метки Клемент, Макелеле, Суонси, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2017 19:40

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  1. maxvel 11.01.2017 20:00 # maxvel
    это та легенда которая в реале бутсы зидану чистила?

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  2. trent 11.01.2017 19:50 # trent
    Всё-таки Гиггз прошляпил отличную возможность из-за излишней самоуверенности. Статус звезды Премьер-Лиги не делает тебя спецом в тренерском цехе, особенно в глазах прагматичных амеров.

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  3. gidro-met 11.01.2017 19:49 # gidro-met
    о..аристократы тащите благородных лебёдушек

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  4. cristean2 11.01.2017 19:44 # cristean2
    Кто это такой?

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