"Ливерпуль" потерял интерес к Промесу

"Ливерпуль" завершил борьбу за нападающего "Спартака" Квинси Промеса. От кандидатуры голландца отказался лично рулевой "красных" Юрген Клопп.

25-летний Промес заинтересовал селекционеров "Ливерпуля" в связи с отъездом вингера Садио Мане на Кубок Африки. Благодаря умению сыграть на разных позициях в атаке Квинси мог бы заменить сенегальца.



Пункт об отступных, прописанный в контракте Промеса со "Спартаком", позволял "Ливерпулю" подписать игрока за фиксированную сумму в размере 25 миллионов фунтов. Однако после нескольких дней раздумий "красные" отказались от сделки, утверждает Daily Mail.



По информации издания, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не планирует покупать дорогостоящего голландца, тем более что из лазарета "Ливерпуля" совсем недавно вернулся плеймейкер Филиппе Коутиньо.