"Ливерпуль" потерял интерес к Промесу

Квинси Промес "Ливерпуль" завершил борьбу за нападающего "Спартака" Квинси Промеса. От кандидатуры голландца отказался лично рулевой "красных" Юрген Клопп.

25-летний Промес заинтересовал селекционеров "Ливерпуля" в связи с отъездом вингера Садио Мане на Кубок Африки. Благодаря умению сыграть на разных позициях в атаке Квинси мог бы заменить сенегальца.

Пункт об отступных, прописанный в контракте Промеса со "Спартаком", позволял "Ливерпулю" подписать игрока за фиксированную сумму в размере 25 миллионов фунтов. Однако после нескольких дней раздумий "красные" отказались от сделки, утверждает Daily Mail.

По информации издания, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не планирует покупать дорогостоящего голландца, тем более что из лазарета "Ливерпуля" совсем недавно вернулся плеймейкер Филиппе Коутиньо.



Метки Ливерпуль, Промес, Спартак

Автор foxmcfc   

Дата 11.01.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1170

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Последние комментарии:




  1. jbannon 11.01.2017 20:04 # jbannon
    Ливерпууууль без мясаааа!

    Мельшод соррян.

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  2. chelsea88 11.01.2017 19:49 # chelsea88
    Все правильно, глиномесы должны играть в аснле.

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  3. girasimus 11.01.2017 19:49 # girasimus
    Собственно Клопп рассчитывал махнуть его на Сахо и наварить сверху 5 лямов, а здесь все на оборот получается, Спартак разводит)

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  4. blackdreamer 11.01.2017 19:24 # blackdreamer
    нахуй вообще кто нужен
    когда у нас есть такие косоногие пидарасы как лукас и джан + морено бонус

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  5. sausage 11.01.2017 19:14 # sausage
    Вообще сомневаюсь, что был серьёзный интерес к нему. Кот в мешке, как и любой футболист из РФПЛ.

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  6. maxvel 11.01.2017 19:09 # maxvel
    Пункт об отступных, прописанный в контракте Промеса со "Спартаком", позволял "Ливерпулю" подписать игрока за фиксированную сумму в размере 25 миллионов фунтов.
    Юрген Клопп не планирует покупать дорогостоящего голландца

    лол, в то время как для кп,стоука и прочих середняков апл это средние деньги,для немощей это деньжища))0 команда с 8 места

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  7. hammersmith 11.01.2017 19:08 # hammersmith
    пральна, нахуй он нужен когда есть милнер

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