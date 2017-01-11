"Ливерпуль" потерял интерес к Промесу
"Ливерпуль" завершил борьбу за нападающего "Спартака" Квинси Промеса. От кандидатуры голландца отказался лично рулевой "красных" Юрген Клопп.
25-летний Промес заинтересовал селекционеров "Ливерпуля" в связи с отъездом вингера Садио Мане на Кубок Африки. Благодаря умению сыграть на разных позициях в атаке Квинси мог бы заменить сенегальца.
Пункт об отступных, прописанный в контракте Промеса со "Спартаком", позволял "Ливерпулю" подписать игрока за фиксированную сумму в размере 25 миллионов фунтов. Однако после нескольких дней раздумий "красные" отказались от сделки, утверждает Daily Mail.
По информации издания, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не планирует покупать дорогостоящего голландца, тем более что из лазарета "Ливерпуля" совсем недавно вернулся плеймейкер Филиппе Коутиньо.
11.01.2017 19:00
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Последние комментарии:
Ливерпууууль без мясаааа!
Мельшод соррян.
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Все правильно, глиномесы должны играть в аснле.
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Собственно Клопп рассчитывал махнуть его на Сахо и наварить сверху 5 лямов, а здесь все на оборот получается, Спартак разводит)
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нахуй вообще кто нужен
когда у нас есть такие косоногие пидарасы как лукас и джан + морено бонус
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Вообще сомневаюсь, что был серьёзный интерес к нему. Кот в мешке, как и любой футболист из РФПЛ.
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Пункт об отступных, прописанный в контракте Промеса со "Спартаком", позволял "Ливерпулю" подписать игрока за фиксированную сумму в размере 25 миллионов фунтов.
Юрген Клопп не планирует покупать дорогостоящего голландца
лол, в то время как для кп,стоука и прочих середняков апл это средние деньги,для немощей это деньжища))0 команда с 8 места
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пральна, нахуй он нужен когда есть милнер
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