Клопп рассчитывает на Старриджа

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что нападающий Даниэль Старридж сможет сыграть важную роль в оставшейся части сезона.

В этом сезоне 27-летний Старридж не имеет твердого места в основе "красных", однако Клопп по-прежнему рассчитывает на игрока сборной Англии и надеется, что тот воспользуется своим шансом, пока Садио Мане выступает на Кубке Африки, а Филиппе Коутиньо набирает форму после травмы.



"Было бы великолепно, если бы он вернулся в стартовый состав. Иногда тебе нужен удачный момент для этого".



"Садио уехал, Филиппе еще возвращается в строй, а Даниэль уже в строю. Это должно помочь, и я надеюсь, у него все получится. После "Сандерленда" мы смогли дать ему 20-25 минут против "Плимута", а также он тренировался в понедельник, так что это хорошие новости".



"Но это зависит от ряда факторов. Сможет ли оставаться здоровым? Если Даниэль здоров, могут ли быть какие-нибудь сомнения насчет его класса? Нет. У нас уже было время, когда он был здоров, но не выходил в старте, потому что существует разница между тем, чтобы быть здоровым и быть в форме для участия в матчах".



"Однако это большой шаг в правильном направлении. Если он сможет сохранить этот уровень физической формы и будет его улучшать, как это всегда следует делать, то прекрасно. Это было бы прекрасно для него и для нас. Было бы классно, если бы это было нашей темой для разговоров в следующие недели и месяцы".



"То, насколько хорош ты можешь быть, зависит от ряда вещей. Его талант, навыки и интеллект абсолютно не поддаются сомнению. У него абсолютно выдающиеся футбольные качества, но он недостаточно часто бывает в форме. Это тоже важная вещь. Если он будет оставаться в форме, картина будет законченной, и нам не придется думать об интересе других клубов. Мы не должны думать об этом сейчас, ведь сезон в самом разгаре".



"На мой взгляд, до сих пор он демонстрировал очень хорошую игру, хотя и не забивал. Даже когда он не забивал, он играл важную роль. Он хорошо подходит для нашего стиля игры. Это хорошо для него и для нас. Никто в команде не сомневается, что он отличный игрок. Без сомнений", — цитирует Клоппа The Guardian.