Оскар: "Китай будет соперничать с Премьер-Лигой"

Бывший плеймейкер "Челси" Оскар убежден, что китайский чемпионат в скором времени составит конкуренцию Премьер-Лиге.

Ранее в январе 25-летний Оскар отправился за жирным контрактом в Китай, променяв "Челси" на "Шанхай СИПГ". В новом клубе бразилец сможет поработать с бывшим тренером "синих" Андре Виллашем-Боашем и воссоединится со своим соотечественником Халком.



Таким образом, Оскар стал уже третьим игроком "Челси", который предпочел европейской карьере соблазнительный оклад. Плеймейкер убежден, что такими темпами Китай даст бой напичканной звездами Премьер-Лиге.



"Если они продолжат в том же ключе, то это вполне вероятно. Да, Премьер-Лига может похвастать самым высоким уровнем игроков в мире, но эти ребята из Китая строят много хороших проектов".



"Этот трансфер был выгоден для меня, выгоден для "Челси" и выгоден для "Шанхая". Сейчас я просто рад, что приехал в китайскую Суперлигу. Игроки, приезжающие сюда из Европе, сделают чемпионат только сильнее", - цитирует Оскара Sky Sports.