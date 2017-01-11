Оскар: "Китай будет соперничать с Премьер-Лигой"
Бывший плеймейкер "Челси" Оскар убежден, что китайский чемпионат в скором времени составит конкуренцию Премьер-Лиге.
Ранее в январе 25-летний Оскар отправился за жирным контрактом в Китай, променяв "Челси" на "Шанхай СИПГ". В новом клубе бразилец сможет поработать с бывшим тренером "синих" Андре Виллашем-Боашем и воссоединится со своим соотечественником Халком.
Таким образом, Оскар стал уже третьим игроком "Челси", который предпочел европейской карьере соблазнительный оклад. Плеймейкер убежден, что такими темпами Китай даст бой напичканной звездами Премьер-Лиге.
"Если они продолжат в том же ключе, то это вполне вероятно. Да, Премьер-Лига может похвастать самым высоким уровнем игроков в мире, но эти ребята из Китая строят много хороших проектов".
"Этот трансфер был выгоден для меня, выгоден для "Челси" и выгоден для "Шанхая". Сейчас я просто рад, что приехал в китайскую Суперлигу. Игроки, приезжающие сюда из Европе, сделают чемпионат только сильнее", - цитирует Оскара Sky Sports.
11.01.2017 17:00
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При грамотном управлении процессом (за кулисами) Европа получает только плюсы от Китайского подъёма..и вот почему:
1) Теперь весь ставший элитным шлак и старьё (аля Робиньо/Оскар/Микел-Рамирес) можно будет сливать за большой гонорар и выручать приличное баблецо для привлечения тех же Кейси, Мхитарянов и Мичейлов Антонио.
2) Возможно в будущем появится реальная конкуренция на клубном урове с Азией. А то даже как-то скучновато уже..
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Пройдут года, но так и будет скорее всего
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просто позор футбола
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