"Арсенал" готов отправить Мертезакера в аренду

Пер Мертезакер Высока вероятность, что вторую половину сезона капитан "Арсенала" Пер Мертезакер проведет за пределами Премьер-Лиги. "Канониры" готовы отпустить немецкого ветерана в аренду.

32-летний Мертезакер не провел ни одного матча в этом сезоне после того, как получил травму колена минувшим летом. Вернуться в состав Перу помешали не только проблемы со здоровьем, но и уверенная игра Лорана Косьелни в связке со Шкодраном Мустафи.

Тем временем, действующий контракт Мертезакера с "канонирами" истекает уже по окончании сезона. Несмотря на то, что рулевой "Арсенала" Арсен Венгер готов продлить сотрудничество с защитником, ему нужны веские для этого основания.

Как стало известно The Times, доказать свою состоятельность Пер может во второй половине сезона, но уже в другом клубе. "Канониры" планируют отправить Мертезакера в аренду – скорее всего, в Бундеслигу.



Метки Арсенал, Мертезакер

Автор foxmcfc   

Дата 11.01.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 800

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  1. gidro-met 11.01.2017 17:00 # gidro-met
    Мустафи - находка для пушечных, Арс укомплектовон для ЛЕ и ЛЧ как раз.

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  2. selfish 11.01.2017 16:55 # selfish
    Пошёл вон!

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  3. toledo 11.01.2017 16:45 # toledo
    еще одно доказательство маразма сени, который назначил кэпом травмированного на полгода, уже не входящего в состав и возрастного защитника.

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  4. dimon70 11.01.2017 16:43 # dimon70
    уверенная игра центральных защитников?где смеяться-то?

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  5. sobersid 11.01.2017 16:12 # sobersid
    давай, Веня, Петю сливай, Санчеса и турка
    покупай в 7-м дивизионе нонеймов

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  6. french 11.01.2017 16:07 # french
    Холдинг и убогий Паулишта...?

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  7. wonderwall 11.01.2017 16:07 # wonderwall
    продать в Италию, в сборную желательно

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  8. samurai8888 11.01.2017 16:06 # samurai8888
    арсен с дуба опнулся ?а если травма пары костафи?на инвалида габриеля надеется мсье!!

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  9. gusto 11.01.2017 16:04 # gusto
    лол блять, кэп арса - это приговор

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