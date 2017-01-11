"Арсенал" готов отправить Мертезакера в аренду
Высока вероятность, что вторую половину сезона капитан "Арсенала" Пер Мертезакер проведет за пределами Премьер-Лиги. "Канониры" готовы отпустить немецкого ветерана в аренду.
32-летний Мертезакер не провел ни одного матча в этом сезоне после того, как получил травму колена минувшим летом. Вернуться в состав Перу помешали не только проблемы со здоровьем, но и уверенная игра Лорана Косьелни в связке со Шкодраном Мустафи.
Тем временем, действующий контракт Мертезакера с "канонирами" истекает уже по окончании сезона. Несмотря на то, что рулевой "Арсенала" Арсен Венгер готов продлить сотрудничество с защитником, ему нужны веские для этого основания.
Как стало известно The Times, доказать свою состоятельность Пер может во второй половине сезона, но уже в другом клубе. "Канониры" планируют отправить Мертезакера в аренду – скорее всего, в Бундеслигу.
11.01.2017 16:00
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Последние комментарии:
Мустафи - находка для пушечных, Арс укомплектовон для ЛЕ и ЛЧ как раз.
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Пошёл вон!
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еще одно доказательство маразма сени, который назначил кэпом травмированного на полгода, уже не входящего в состав и возрастного защитника.
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уверенная игра центральных защитников?где смеяться-то?
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давай, Веня, Петю сливай, Санчеса и турка
покупай в 7-м дивизионе нонеймов
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Холдинг и убогий Паулишта...?
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продать в Италию, в сборную желательно
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арсен с дуба опнулся ?а если травма пары костафи?на инвалида габриеля надеется мсье!!
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лол блять, кэп арса - это приговор
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