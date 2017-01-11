"Арсенал" готов отправить Мертезакера в аренду

Высока вероятность, что вторую половину сезона капитан "Арсенала" Пер Мертезакер проведет за пределами Премьер-Лиги. "Канониры" готовы отпустить немецкого ветерана в аренду.

32-летний Мертезакер не провел ни одного матча в этом сезоне после того, как получил травму колена минувшим летом. Вернуться в состав Перу помешали не только проблемы со здоровьем, но и уверенная игра Лорана Косьелни в связке со Шкодраном Мустафи.



Тем временем, действующий контракт Мертезакера с "канонирами" истекает уже по окончании сезона. Несмотря на то, что рулевой "Арсенала" Арсен Венгер готов продлить сотрудничество с защитником, ему нужны веские для этого основания.



Как стало известно The Times, доказать свою состоятельность Пер может во второй половине сезона, но уже в другом клубе. "Канониры" планируют отправить Мертезакера в аренду – скорее всего, в Бундеслигу.