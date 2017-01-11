Ибрагимович сыграет против "Ливерпуля"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович успеет восстановиться к воскресному матчу против "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги.
Накануне 35-летнего шведа не оказалось даже в числе запасных на первый матч 1/2 финала Кубка Лиги с "Халлом". Без своего ведущего бомбардира "дьяволы" ограничились всего двумя голами в ворота соперника.
Сразу после матча рулевой "Юнайтед" Жозе Моуриньо поведал, что Ибрагимович подхватил простуду. Впрочем, болезнь не помешает Златану сыграть в ответственном поединке против "Ливерпуля" в это воскресенье.
"Златан немного приболел, но, думаю, к воскресенью он будет в полном порядке", - предупредил Моуриньо в интервью Sky Sports.
11.01.2017 15:00
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Ну все пздец тогда манкам.
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Уничтожим красных!!
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этот пидр ниче не сделает
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ну опозориться вместе с мю
так бы ржал сидя дома у телека
а так поучавствует в общем позоре мю
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Блять как мне эта фотка нрав, вся сущность Златана в ней))
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так во дворе в сугробах валяться в одни трусах, любой заболеет!
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Златан как Саурон, копит свой гнев, не играя якобы из-за простуды, чтобы посадить на вилы Ливерпуль
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скаузерята, бойтесь
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Сказал бы, что немного жаль Ливерпуль. Но на самом деле ни разу не жаль
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