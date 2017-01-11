Ибрагимович сыграет против "Ливерпуля"

Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович успеет восстановиться к воскресному матчу против "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги.

Накануне 35-летнего шведа не оказалось даже в числе запасных на первый матч 1/2 финала Кубка Лиги с "Халлом". Без своего ведущего бомбардира "дьяволы" ограничились всего двумя голами в ворота соперника.

Сразу после матча рулевой "Юнайтед" Жозе Моуриньо поведал, что Ибрагимович подхватил простуду. Впрочем, болезнь не помешает Златану сыграть в ответственном поединке против "Ливерпуля" в это воскресенье.

"Златан немного приболел, но, думаю, к воскресенью он будет в полном порядке", - предупредил Моуриньо в интервью Sky Sports.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 11.01.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 742

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  1. gerrard08 11.01.2017 15:38 # gerrard08
    Ну все пздец тогда манкам.

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  2. star69 11.01.2017 15:35 # star69
    Уничтожим красных!!

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  3. dean-winchester 11.01.2017 15:19 # dean-winchester
    этот пидр ниче не сделает

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  4. blackdreamer 11.01.2017 15:19 # blackdreamer
    ну опозориться вместе с мю
    так бы ржал сидя дома у телека
    а так поучавствует в общем позоре мю

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  5. liverpoolfan94 11.01.2017 15:10 # liverpoolfan94
    Блять как мне эта фотка нрав, вся сущность Златана в ней))

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  6. karnivool 11.01.2017 15:08 # karnivool
    так во дворе в сугробах валяться в одни трусах, любой заболеет!

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  7. selfish 11.01.2017 15:08 # selfish
    Златан как Саурон, копит свой гнев, не играя якобы из-за простуды, чтобы посадить на вилы Ливерпуль

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  8. mancunia-planet 11.01.2017 15:03 # mancunia-planet
    скаузерята, бойтесь

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  9. reddevil13 11.01.2017 15:00 # reddevil13
    Сказал бы, что немного жаль Ливерпуль. Но на самом деле ни разу не жаль

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