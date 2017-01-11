Ибрагимович сыграет против "Ливерпуля"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович успеет восстановиться к воскресному матчу против "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги.

Накануне 35-летнего шведа не оказалось даже в числе запасных на первый матч 1/2 финала Кубка Лиги с "Халлом". Без своего ведущего бомбардира "дьяволы" ограничились всего двумя голами в ворота соперника.



Сразу после матча рулевой "Юнайтед" Жозе Моуриньо поведал, что Ибрагимович подхватил простуду. Впрочем, болезнь не помешает Златану сыграть в ответственном поединке против "Ливерпуля" в это воскресенье.



"Златан немного приболел, но, думаю, к воскресенью он будет в полном порядке", - предупредил Моуриньо в интервью Sky Sports.