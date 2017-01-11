"Ливерпуль" наградит Лаллану новым контрактом

Адам Лаллана "Ливерпуль" готов предложить новый контракт плеймейкеру Адаму Лаллане, наградив игрока за впечатляющий прогресс под руководством Юргена Клоппа.

С приходом Клоппа на тренерский мостик Лаллана по-настоящему раскрылся на "Энфилде". Этому преображению отчасти поспособствовала смена амплуа – Адам переквалифицировался из вингера в центрального полузащитника.

В текущем сезоне Премьер-Лиги 28-летний Лаллана отметился уже семью голами и сделал столько же результативных передач. Как сообщает издание Express, теперь "Ливерпуль" готов наградить англичанина новой сделкой.

По информации источника, мерсисайдский клуб собирается отбить любой интерес к Адаму со стороны "Тоттенхэма" и ПСЖ, увеличив оклад игроку с нынешних 60 до 120 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, в случае согласия Лаллана станет самым высокооплачиваемым игроком "Ливерпуля" наряду с другими представителями сборной Англии – Даниэлем Старриджем и Джеймсом Милнером.



Метки контракты, Лаллана, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 11.01.2017 14:00

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  1. electric 11.01.2017 14:02 # electric
    Год назад даже не подумал бы, что станет лучшим англом в эйпиэл

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