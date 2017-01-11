"Ливерпуль" наградит Лаллану новым контрактом

"Ливерпуль" готов предложить новый контракт плеймейкеру Адаму Лаллане, наградив игрока за впечатляющий прогресс под руководством Юргена Клоппа.

С приходом Клоппа на тренерский мостик Лаллана по-настоящему раскрылся на "Энфилде". Этому преображению отчасти поспособствовала смена амплуа – Адам переквалифицировался из вингера в центрального полузащитника.



В текущем сезоне Премьер-Лиги 28-летний Лаллана отметился уже семью голами и сделал столько же результативных передач. Как сообщает издание Express, теперь "Ливерпуль" готов наградить англичанина новой сделкой.



По информации источника, мерсисайдский клуб собирается отбить любой интерес к Адаму со стороны "Тоттенхэма" и ПСЖ, увеличив оклад игроку с нынешних 60 до 120 тысяч фунтов в неделю.



Таким образом, в случае согласия Лаллана станет самым высокооплачиваемым игроком "Ливерпуля" наряду с другими представителями сборной Англии – Даниэлем Старриджем и Джеймсом Милнером.