Светская хроника за среду
"Челси" хочет купить Симона Кьяера. "Арсенал" готов смириться с тем, что Месута Озила и Алексиса Санчеса придется продать. Мамаду Сако уйдет в "Саутгемптон". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Лион" проявляет интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" Мемфису Депаю. (RMC)
"Лацио" оценил в 52 миллиона фунтов своего защитника Стефана Де Врея, который интересен "Юнайтед" и "Челси". (Daily Star)
"Челси" потратит 16 млн. фунтов в январе на датского защитника "Фенербахче" Симона Кьяера. (Gazzetta dello Sport)
Тренер "Челси" Антонио Конте по-прежнему хочет заполучить Мичейла Антонио из "Вест Хэма" и Фернандо Льоренте из "Суонси". (Daily Mail)
"Челси" отказал "Ньюкаслу" в аренде полузащитника Рубена Лофтус-Чика. (Shields Gazette)
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес — цель номер один "Атлетико" на грядущее лето. (Daily Mirror)
"Арсенал" все ближе к идее, что Месута Озила и Алексиса Санчеса придется продать грядущим летом. (Daily Star)
"Арсенал" постарается купить левого защитника "Шальке-04" Сеада Колашинаца в конце сезона. (TuttoMercatoWeb)
"Ливерпуль" выделили своему тренеру Юргену Клоппу 40 млн. фунтов на зимние трансферы. Среди целей "красных" вингер "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен и нападающий "Интера" Габриэль Барбоса. (Bild)
Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако пример решение относительно своего будущего до конца недели. На француза претендуют "Саутгемптон", "Галатасарай" и "Севилья". (Daily Mail)
Сам Сако предпочитает уйти в "Саутгемптон" к своему соотечественнику Клоду Пюэлю. (The Times)
ПСЖ ищет покупателей на опорника Гжегожа Крыховяка и нападающего Хесе Родригеса, которые могут быть интересны "Арсеналу", "Ливерпулю", "Сити" и "Вест Хэму". (The Sun)
Предложение "Стоука" по нападающему "Вест Бромвича" Сэйдо Берахино составило 12 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Рома" потребовала 35 млн. фунтов от "Эвертона" за защитника Костаса Маноласа. (Gazzetta dello Sport)
"Эвертон" готов сделать свое предложение насчет защитника "Саутгемптона" Жозе Фонте. (Daily Mirror)
Также в борьбу за Фонте готов вмешаться "Кристал Пэлас". (ESPN)
"Кристал Пэлас" задумался о продаже нападающего Кристиана Бентеке, который был куплен лишь пять месяцев назад у "Ливерпуля". (Daily Mirror)
"Лестер" готов отпустить вингера Джеффри Шлюппа за 12 млн. фунтов. (The Guardian)
"Суонси" может пригласить нападающего "Лестера" Леонардо Ульоа на место Фернандо Льоренте, который хочет уйти в "Челси". (Daily Mail)
Очередное предложение "Вест Хэма" по нападающему "Брентфорда" Скотту Хогану было отклонено. (Daily Mail)
Другое
Полузащитнику "Юнайтед" Полю Погба не хватило всего двух голосов, чтобы войти в символическую сборную 2016 года по версии ФИФА. (The Independent)
Испанская Ла Лига выступила против решения ФИФА расширить количество участников Чемпионата Мира до 48 и даже готова подать в суд. (Sky Sports)
Джеймс Милнер был назван вторым лучшим крайним защитником Европы в этом сезоне. (CIES Football Observatory)
Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил хочет 10-й номер, который в данный момент закреплен за полузащитником Джеком Уилширом. (Daily Mail)
До своего перехода в "Арсенал" защитник Коэн Брамалл был рабочим на автомобильном заводе Bentley, устанавливая радиаторы. (Evening Standard)
11.01.2017 13:00
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Последние комментарии:
Лацио просто курятник номер 2. Такие ценники на середняков ломит, чума просто.
Понятно, что Депая сольют при первой же возможности. На его место МЮ оформит Гризмана, если попадет в четверку.
Ван Дейк-сити, Сако-саут
Юрген Роджерс
(ответить)
Гг лалки. Если уход не минуем, то надо продавать в тридорого. Могут на озиле с санчесом смело лямов 120 заработать и еще соточку добавить и можно покупать нужных игпоков. Но это аснал, синоним лузеров, поэтому максимум продлят озила и на место санчеса вернут гнабри
(ответить)
че за поебота нахой блять? сука, где видаль, кесси, ван дэйк и санчес?
(ответить)
Не понимаю, зачем покупать посредственность из Турции, если Аке вернули из аренды, Зума по малу начинает набирать форму.
Даже с учетом потери Терри, играя в 3 защитника можно обойтись без этой покупки.
Тем более игры идут только в АПЛ и Кубке.
хз, хз
(ответить)
Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил хочет 10-й номер, который в данный момент закреплен за полузащитником Джеком Уилширом. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/52461/
У вилшера же 32 номер.
(ответить)
Джеймс Милнер был назван вторым лучшим крайним защитником Европы в этом сезоне. (CIES Football Observatory)
Просто всего полсезона на этой позиции бегает. А по факту - лучший в мире!!!
(ответить)
"Арсенал" все ближе к идее, что Месута Озила и Алексиса Санчеса придется продать грядущим летом. (Daily Star)
Что же, в который раз убеждаюсь, что Арсенал это просто богатый середняк, который не в состояний ни удержать игрок топ уровня, ни приобрести, ни вырастить, ни даже трофей выиграть.
Все самое худшее, что есть в АПЛ - продажность, слабость, бесхребетность, лень, предательство, отчаяние и отстутствие яйц -
все это отображено именно в Арсенале.
Надеюсь этот клуб со своим бухгалтером тренером наконец таки останется вне ТОП-4 в этом сезоне.
(ответить)
заепали в Челси защей отправлять итак в резерве терри,зума,аке.
(ответить)
удачи
(ответить)
А Ла Лига-то оказывается адекватит ) Сделают из ЧМ такое же унылое гавно с ничейным ватокатом на групповой стадии,как ласт ЧЕ.
(ответить)
Какого хрена в Челсей сватают всяких днарей. Наверное перепутали Челсей с ливером. Да ступодово. Иначе эту xyйню никак не обьяснить.
(ответить)
я б Крыховяка цеплял нам, с учетом нашей то опорки..но эт все на словах как обычно
(ответить)
клоп снял маску, а там вроджерс обычный.
ща накупит поленьев.
скриньте.
(ответить)
40кк сейчас вообще не деньги, что на них вообще купить можно
(ответить)
За 40М плюс с продажи Лейвы, Сако и еще пары футболистов можно неплохо проблемные зоны закрыть. Желько Бувач отвечает.
(ответить)
"Ливерпуль" выделили своему тренеру Юргену Клоппу 40 млн. фунтов на зимние трансферы. Среди целей "красных" вингер "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен и нападающий "Интера" Габриэль Барбоса. (Bild)
А по факту никого Клопп не захочет покупать зимой
(ответить)
Ну вот почему бы не отпустить в аренду Лофтуса? Сук, все равно на лавке сидеть же будет у пенсов.
(ответить)
Льоренте -> Челси
Крыховяк -> Ливерпуль
Санчес -> ПСЖ
Белотти -> Арсенал
Гризманн, Икарди, Дибала -> МЮ
(ответить)
Устанавливал радиаторы до того как это стало мейнстримом.
(ответить)
Эве неплохо потратится. Шнайдерлен + защитника хотят купить...
(ответить)
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