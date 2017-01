Светская хроника за среду

"Челси" хочет купить Симона Кьяера. "Арсенал" готов смириться с тем, что Месута Озила и Алексиса Санчеса придется продать. Мамаду Сако уйдет в "Саутгемптон". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Лион" проявляет интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" Мемфису Депаю. (RMC)



"Лацио" оценил в 52 миллиона фунтов своего защитника Стефана Де Врея, который интересен "Юнайтед" и "Челси". (Daily Star)



"Челси" потратит 16 млн. фунтов в январе на датского защитника "Фенербахче" Симона Кьяера. (Gazzetta dello Sport)



Тренер "Челси" Антонио Конте по-прежнему хочет заполучить Мичейла Антонио из "Вест Хэма" и Фернандо Льоренте из "Суонси". (Daily Mail)



"Челси" отказал "Ньюкаслу" в аренде полузащитника Рубена Лофтус-Чика. (Shields Gazette)



Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес — цель номер один "Атлетико" на грядущее лето. (Daily Mirror)



"Арсенал" все ближе к идее, что Месута Озила и Алексиса Санчеса придется продать грядущим летом. (Daily Star)



"Арсенал" постарается купить левого защитника "Шальке-04" Сеада Колашинаца в конце сезона. (TuttoMercatoWeb)



"Ливерпуль" выделили своему тренеру Юргену Клоппу 40 млн. фунтов на зимние трансферы. Среди целей "красных" вингер "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен и нападающий "Интера" Габриэль Барбоса. (Bild)



Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако пример решение относительно своего будущего до конца недели. На француза претендуют "Саутгемптон", "Галатасарай" и "Севилья". (Daily Mail)



Сам Сако предпочитает уйти в "Саутгемптон" к своему соотечественнику Клоду Пюэлю. (The Times)



ПСЖ ищет покупателей на опорника Гжегожа Крыховяка и нападающего Хесе Родригеса, которые могут быть интересны "Арсеналу", "Ливерпулю", "Сити" и "Вест Хэму". (The Sun)



Предложение "Стоука" по нападающему "Вест Бромвича" Сэйдо Берахино составило 12 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Рома" потребовала 35 млн. фунтов от "Эвертона" за защитника Костаса Маноласа. (Gazzetta dello Sport)



"Эвертон" готов сделать свое предложение насчет защитника "Саутгемптона" Жозе Фонте. (Daily Mirror)



Также в борьбу за Фонте готов вмешаться "Кристал Пэлас". (ESPN)



"Кристал Пэлас" задумался о продаже нападающего Кристиана Бентеке, который был куплен лишь пять месяцев назад у "Ливерпуля". (Daily Mirror)



"Лестер" готов отпустить вингера Джеффри Шлюппа за 12 млн. фунтов. (The Guardian)



"Суонси" может пригласить нападающего "Лестера" Леонардо Ульоа на место Фернандо Льоренте, который хочет уйти в "Челси". (Daily Mail)



Очередное предложение "Вест Хэма" по нападающему "Брентфорда" Скотту Хогану было отклонено. (Daily Mail)



Другое



Полузащитнику "Юнайтед" Полю Погба не хватило всего двух голосов, чтобы войти в символическую сборную 2016 года по версии ФИФА. (The Independent)



Испанская Ла Лига выступила против решения ФИФА расширить количество участников Чемпионата Мира до 48 и даже готова подать в суд. (Sky Sports)



Джеймс Милнер был назван вторым лучшим крайним защитником Европы в этом сезоне. (CIES Football Observatory)



Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил хочет 10-й номер, который в данный момент закреплен за полузащитником Джеком Уилширом. (Daily Mail)



До своего перехода в "Арсенал" защитник Коэн Брамалл был рабочим на автомобильном заводе Bentley, устанавливая радиаторы. (Evening Standard)