"Рома" предложит "Арсеналу" 14 миллионов фунтов за Щесны

"Рома" готова предложить "Арсеналу" 14 миллионов фунтов в качестве компенсации за голкипера Войцеха Щесны.

В данный момент Щесны проводит свой второй сезон в римском клубе на правах аренды. И хотя на протяжении этого периода главный тренер "канониров" Арсен Венгер всегда очень высоко отзывался о Войцехе, насчет его перспектив на "Эмирейтс" есть большие сомнения.



Первым номером "Арсенала" по-прежнему является Петр Чех, а во второстепенных турнирах ворота команды защищает Давид Оспина. Вдобавок Венгер обладает талантливым Эмилиано Мартинесом, а в прессе не утихают слухи, что "канониры" желают переманить из "Сандерленда" Джордана Пикфорда.



"Рома" отлично понимает, что 26-летний поляк может быть доступен для трансфера грядущим летом, когда у Войцеха останется всего 12 месяцев по контракту с "Арсеналом".



Как стало известно Corriere dello Sport, руководство "Ромы" одобрило идею выкупить трансфер Щесны еще в прошлом месяце. А теперь римляне готовы вступить в переговоры с "Арсеналом" и выдвинуть свое предложение в размере 14 млн. фунтов.