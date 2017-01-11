"Рома" предложит "Арсеналу" 14 миллионов фунтов за Щесны

Войцех Щесны "Рома" готова предложить "Арсеналу" 14 миллионов фунтов в качестве компенсации за голкипера Войцеха Щесны.

В данный момент Щесны проводит свой второй сезон в римском клубе на правах аренды. И хотя на протяжении этого периода главный тренер "канониров" Арсен Венгер всегда очень высоко отзывался о Войцехе, насчет его перспектив на "Эмирейтс" есть большие сомнения.

Первым номером "Арсенала" по-прежнему является Петр Чех, а во второстепенных турнирах ворота команды защищает Давид Оспина. Вдобавок Венгер обладает талантливым Эмилиано Мартинесом, а в прессе не утихают слухи, что "канониры" желают переманить из "Сандерленда" Джордана Пикфорда.

"Рома" отлично понимает, что 26-летний поляк может быть доступен для трансфера грядущим летом, когда у Войцеха останется всего 12 месяцев по контракту с "Арсеналом".

Как стало известно Corriere dello Sport, руководство "Ромы" одобрило идею выкупить трансфер Щесны еще в прошлом месяце. А теперь римляне готовы вступить в переговоры с "Арсеналом" и выдвинуть свое предложение в размере 14 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Рома, Щесны

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2017 12:00

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  1. dimon70 11.01.2017 12:27 # dimon70
    обожрались пасты,что ли?14 мультов за это?может,4?

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  2. karandash 11.01.2017 12:23 # karandash
    поехавшие, за 14 и вратаря на ворота можно купить

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  3. qess 11.01.2017 12:15 # qess
    любимая поза ггунерков

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