"Сити" еще не завершил приобретение Жезуса

"Манчестер Сити" не до конца оформил документы насчет трансфера нападающего Габриэля Жезуса из "Палмейраса" и пока не может задействовать бразильца в своих матчах.

Напомним, "горожане" согласовали приобретение одного из ярчайших молодых талантов Бразилии за 27 миллионов фунтов еще в предыдущее трансферное окно, позволив Жезусу остаться и завершить сезон с "Палмейрасом".



Габриэль прибыл в Манчестер в прошлом месяце и вот уже две недели тренируется с командой Хосепа Гвардиолы. Однако The Guardian утверждает, что трансфер Жезуса в "Сити" недооформлен и даже существует очень небольшой риск, что сделка может не состояться.



Однако Гвардиола надеется, что все формальности будут улажены в кратчайшее время, что позволит Жезусу отправиться с "горожанами" на воскресный выезд к "Эвертону" в рамках Премьер-Лиги.



Если уложиться до дедлайна в пятницу не удастся, то Габриэлю придется подождать возможности дебютировать за "Сити" до матча против "Тоттенхэма" на следующей неделе.