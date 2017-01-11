Давид Луис: "Конте заразил нас своей любовью к футболу"

Защитник "Челси" Давид Луис рассказал, что своей любовью к футболу главный тренер Антонио Конте "заразил" всю свою команду.

Минувшим летом Конте убедил Луиса вернуться на "Стэмфорд Бридж" из ПСЖ, и пока Давид может быть абсолютно доволен своим решением — он регулярно выходит на поле и помогает "синим" лидировать в Премьер-Лиге. Бразилец восхищен тем, какой эффект на команду оказал итальянский тренер.



"Я люблю этот клуб, и я вернулся, потому что у меня здесь незаконченное дело. В первый период здесь мне не удалось выиграть Премьер-Лигу, и теперь это моя цель. Я хочу помочь всем, чем могу, чтобы выиграть чемпионат. И с Конте у нас отличные шансы на это".



"В плане технической части, он один из лучших, с кем я когда-либо работал. Он очень хорошо знает характеристики каждого игрока, и мы в точности следуем его указаниям на поле".



"Конте — тренер, который любит то, что он делает, и этим он заразил всех нас, кто любит футбол. Каждая тренировка и каждый матч — это проявление того, насколько важно для него бороться и побеждать, поэтому наша мотивация всегда высока".



"Мы быстро поняли философию и систему, по которым Конте нравится играть. Он заставил нас хорошо понять, что коллективный вклад в систему имеет фундаментальное значение для проявления индивидуальных качеств".



"Мы знаем, как играть с мячом и без мяча, как играть в атаке и обороне. Если мы без мяча, каждый знает, как обороняться, а когда мы с мячом, каждый хорошо знает свою роль, чтобы помочь атаке", — цитирует Луиса Daily Mirror.