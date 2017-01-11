Насри не знает, почему "Арсенал" так и не выиграл титул после его ухода

Полузащитник "Севильи" Самир Насри признался, что для него загадка, почему "Арсенал" до сих пор ни разу не выиграл Премьер-Лигу после его ухода из клуба.

Продажа "канонирами" Насри в "Манчестер Сити" в 2011 году во многом была вынужденной — лондонский клуб все еще выплачивал долг за "Эмирейтс" и в плане финансов просто не мог конкурировать с "горожанами".



Однако с тех пор "Арсенал" заметно поправил свое финансовое положение и сейчас, по разным оценкам, имеет от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов фунтов в качестве свободных средств на банковских счетах.



Впрочем, в данный момент команда Арсена Венгера только пятая в Премьер-Лиге и, как кажется Самиру, вновь не сможет вмешаться в борьбу за титул.



"Я не знаю, почему так происходит. Я не знаю, почему они не сражаются за титул".



"Мы должны учитывать тот факт, что когда я был в "Арсенале", мы не могли на равных соперничать с "Челси" или "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" принял решение перебраться на "Эмирейтс", поэтому клубу пришлось расплачиваться за стадион".



"Боссы клуба всегда хотели, чтобы ситуация с финансами была здоровой, они никогда не хотели влезать в долги. Поэтому вполне очевидно, что они не могли покупать, как остальные".



"С момента моего ухода они выиграли два Кубка Англии. Это тоже трофеи, и любой трофей приятно выигрывать", — сообщил Насри журналу Onze Mondial.