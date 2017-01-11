Насри не знает, почему "Арсенал" так и не выиграл титул после его ухода

Самир Насри Полузащитник "Севильи" Самир Насри признался, что для него загадка, почему "Арсенал" до сих пор ни разу не выиграл Премьер-Лигу после его ухода из клуба.

Продажа "канонирами" Насри в "Манчестер Сити" в 2011 году во многом была вынужденной — лондонский клуб все еще выплачивал долг за "Эмирейтс" и в плане финансов просто не мог конкурировать с "горожанами".

Однако с тех пор "Арсенал" заметно поправил свое финансовое положение и сейчас, по разным оценкам, имеет от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов фунтов в качестве свободных средств на банковских счетах.

Впрочем, в данный момент команда Арсена Венгера только пятая в Премьер-Лиге и, как кажется Самиру, вновь не сможет вмешаться в борьбу за титул.

"Я не знаю, почему так происходит. Я не знаю, почему они не сражаются за титул".

"Мы должны учитывать тот факт, что когда я был в "Арсенале", мы не могли на равных соперничать с "Челси" или "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" принял решение перебраться на "Эмирейтс", поэтому клубу пришлось расплачиваться за стадион".

"Боссы клуба всегда хотели, чтобы ситуация с финансами была здоровой, они никогда не хотели влезать в долги. Поэтому вполне очевидно, что они не могли покупать, как остальные".

"С момента моего ухода они выиграли два Кубка Англии. Это тоже трофеи, и любой трофей приятно выигрывать", — сообщил Насри журналу Onze Mondial.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Насри, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 658

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 11.01.2017 09:19 # vyrentz
    ждали разрешения на каминг аут

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  2. karnivool 11.01.2017 09:18 # karnivool
    на эту фотку бы еще лорда прилепить....

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  3. electric 11.01.2017 09:14 # electric
    Самир тоже не знает, но на лфк лает.

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  4. liquidator 11.01.2017 09:08 # liquidator
    патамушта чемпик Лестер стал ><

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  5. serikmu 11.01.2017 09:04 # serikmu
    Не могу понять, тут больше адеквата или сарказма. Фотка как всегда хороша.

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