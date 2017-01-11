"Эвертону" не удалось купить Франка Кесси

"Аталанта" отклонила предложение "Эвертона" в 15 миллионов фунтов о покупке полузащитника Франка Кесси.

Нестабильные результаты в Премьер-Лиге и состоявшийся на этой неделе вылет из Кубка Англии подстегивают "ирисок" к тому, чтобы ударно провести это трансферное окно. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Морган Шнайдерлен обещает стать одним из нескольких новичков команды Рональда Кумана в январе.



Как стало известно The Guardian, очередной целью мерсисайдского клуба стал Кесси, переговоры насчет которого уже несколько недель ведет "Челси", чей тренер Антонио Конте является большим поклонником 20-летнего ивуарийца.



"Эвертон" даже выдвинул официальное предложение Франка, но от 15 млн. фунтов "Аталанта" отказалась — это меньше, чем готов заплатить "Челси" (21 млн. фунтов), и гораздо меньше собственной оценки итальянцами своего игрока (30-34 млн. фунтов).



Столь высокая цена обусловлена тем, что "Аталанта" не хочет отпускать свою восходящую звезду посреди сезона. Клуб Серии А постарается повременить с продажей Кесси до лета.