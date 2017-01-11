"Борнмут" сделал запрос насчет Джона Терри

Джон Терри "Борнмут" заинтересовался доступностью капитана "Челси" Джона Терри и уже сделал свой запрос относительно опытного защитника.

После перехода "синих" на схему 3-4-3 Терри перестал попадать в стартовый состав команды Антонио Конте, на что повлияла и недавняя травма ягодичных мышц ветерана.

Вполне очевидно, что Конте пока не собирается разбивать удачно действующую тройку центральных защитников из Гари Кэхилла, Давида Луиса и Сесара Аспиликуэты, вдобавок теперь тренер "Челси" может рассчитывать на вернувшегося после 11 месяцев отсутствия Курта Зума.

Как стало известно Sky Sports, "вишенки" надеются, что в сложившейся ситуации 36-летний Терри может быть доступен для аренды на вторую половину сезона. Сейчас "Борнмут" ждет ответа от лидеров Премьер-Лиги насчет Джона, пропускающего матч ближайшего уикенда против "Лестера" из-за дисквалификации.

"Вишенки" надеются, что заполучить экс-капитана сборной Англии им помогут дружественные отношения с "Челси". На "Стэмфорд Бридж", наверняка, остались довольны досрочно прерванной командировкой Натана Аке в команду Эдди Хау.


Метки Борнмут, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2017 07:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 11.01.2017 07:31 # mixmaster
    будет греть толчок для уилшера, приятного просмотра

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  2. bluebload 11.01.2017 07:17 # bluebload
    Простите вишенки , но нет . Терри нам нужен в момент поднятия чашки КА и АПЛ над головой .

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