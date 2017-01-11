"Юнайтед" принял предложение "Эвертона" по Шнайдерлену

"Эвертону" удалось согласовать трансферную стоимость полузащитника "Манчестер Юнайтед" Моргана Шнайдерлена в размере 22 миллионов фунтов.

Летом 2015 Луи Ван Галь, предшественник Жозе Моуриньо на тренерском мостике "красных дьяволов", заплатил "Саутгемптону" 24 млн. фунтов за Моргана. В своем дебютном сезоне на "Олд Траффорд" Шнайдерлен сыграл 29 матчей в Премьер-Лиге, включая 25 появлений с первых минут.



Однако при Моуриньо дела 27-летнего француза совершенно не заладились — в рамках Премьер-Лиги Шнайдерлен отметился лишь тремя выходами на замену. По этой причине слухи о планируемом отъезде Моргана из Манчестера в январе начали ходить еще задолго до возобновления трансферного окна.



"Юнайтед" не собирался стоять на пути у Шнайдерлена, но изначально был настроен вернуть все свои инвестиции в игрока. Именно поэтому предложение "Вест Бромвича" в 18 млн. фунтов было отклонено.



"Эвертону" тоже не сразу удалось удовлетворить запросы "дьяволов", однако под давлением Рональда Кумана, поработавшего со Шнайдерленом в "Саутгемптоне", "ириски" увеличили предлагаемую сумму до 22 млн. фунтов, сверх которой, как сообщает Sky Sports, также предусмотрен бонус в 2 млн.



Теперь Морган направляется в Ливерпуль, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт. Ожидается, что "Эвертон" покончит со всеми формальностями в течение ближайших 48 часов.



"Сделки еще нет, но перед матчем мистер Вудворд уведомил меня, что все близко. Поэтому переход Моргана в "Эвертон" более чем вероятен", — сообщил Моуриньо Sky Sports после победы над "Халлом" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.