"Юнайтед" приблизился к финалу Кубка Лиги, обыграв "Халл"

"Манчестер Юнайтед" сделал серьезную заявку на выход в финал Кубка Лиги, в первом полуфинальном матче уверенно обыграв "Халл" со счетом 2:0.

Тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, как и обещал, выставил сильный состав. Маркус Рэшфорд заменил в команде внезапно приболевшего Златана Ибрагимовича.



В старте у "тигров" относительно предыдущего матча появились 17-летний Джош Таймон и Харри Магуайр.



Хозяева "Олд Траффорд" вполне могли открыть счет уже на второй минуте. Хуан Мата нанес удар в касание с подступов к штрафной площади, однако голкипер "Халла" Элдин Якупович вытащил мяч из нижнего угла ворот.



"Юнайтед" владел подавляющим преимуществом. Пару хороших моментов имел Генрих Мхитарян, наносил удар Рэшфорд, но каждый раз мяч упорно шел мимо ворот.



На 31-й минуте "тигры" впервые показали свои зубы. После розыгрыша штрафного Адама Диоманде первым среагировал на отскочивший мяч и пробил головой в штангу ворот Давида Де Хеа — правда, уже из офсайда.



Гости слегка отодвинули игру от своих ворот, но затем вновь были вынуждены сосредоточиться на обороне. "Дьяволы" много били, но в основном мимо.



Открыть счет хозяевам удалось лишь на 56-й минуте, когда Антонио Валенсия навесил с правого фланга, Мхитарян выиграл борьбу на втором этапе и пробил головой, а Мата подправил мяч в ворота на дальней штанге — 1:0.



В дальнейшем "Юнайтед" всячески старался увеличить свой задел перед ответным матчем, но никак не мог этого сделать, хотя однажды Поль Погба со штрафного пробил в перекладину.



Когда уже показалось, что "дьяволы" согласились на минимальную победу, вышедший на замену Маруан Феллайни замкнул навесную передачу Маттео Дармиана — 2:0.



"Юнайтед" ожидаемо победил, и хотя командам еще предстоит ответный матч, поздний гол Феллайни означает, что "дьяволы" уже одной ногой в финале. "Халлу" же лучше сосредоточиться на выживании в Премьер-Лиге, нежели на эфемерных шансах выйти в финал Кубка Лиги.



"Манчестер Юнайтед" — "Халл" — 2:0 (0:0)



Голы: Мата 56, Феллайни 87.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Дармиан, Эррера, Погба, Мата (Феллайни 79), Руни (Мартиаль 59), Мхитарян (Лингард 71), Рэшфорд.



"Халл": Якупович, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Таймон (Уэйр 90), Мейлер, Клукас, Мейсон, Снодграсс, Диоманде (Малони 74), Хенриксен (Эрнандес 19).



Предупреждение: Магуайр.