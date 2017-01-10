ПСЖ действительно следит за Санчесом

Алексис Санчес Авторитетное издание The Telegraph подтверждает информацию о том, что ПСЖ обдумывает приобретение нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса по окончании сезона.

В минувший уикенд в прессе появилась информация, что чемпионы французской Лиги 1 вышли на контакт с Санчесом и попросили того не подписывать новый контракт с "канонирами", отложив решение о своем будущем на лето.

The Telegraph в свою очередь стало известно, что парижане действительно следят за ситуацией вокруг 28-летнего чилийца и внутри клуба обсуждают Алексиса как одну из своих трансферных целей на грядущее лето. О том, что ПСЖ готовит какое-либо конкретное предложение о покупке Санчеса, говорить преждевременно.

Также сообщается, что на руках у Санчеса уже есть одно предложение, поступившее из Китая, и оно значительно превосходит те условия, на которых "Арсенал" хочет заключить с Алексисом новую сделку. Так, на "Эмирейтс" готовы повысить жалование своей звезды до 200 тысяч фунтов в неделю, но сам игрок желает получать в полтора раза больше.

Серьезный интерес к Санчесу также проявляют "Манчестер Сити" и "Челси", однако ПСЖ обладает достаточной финансовой мощью, чтобы перебить любое предложение своих конкурентов в борьбе за бывшего игрока "Барселоны".


Метки Арсенал, ПСЖ, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2017 22:00

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  1. dimon70 10.01.2017 22:11 # dimon70
    ну всё,Сеня попал.похоже,лох чилийский реально решил ломануть до башенки Эйфеля

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  2. irbis85 10.01.2017 22:07 # irbis85
    шило на мыло...вряд ли

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  3. chelsea-69 10.01.2017 22:06 # chelsea-69
    Патамушто есть Алешка у тебя
    И на нем, поднимешь дaxyя...

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