ПСЖ действительно следит за Санчесом

Авторитетное издание The Telegraph подтверждает информацию о том, что ПСЖ обдумывает приобретение нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса по окончании сезона.

В минувший уикенд в прессе появилась информация, что чемпионы французской Лиги 1 вышли на контакт с Санчесом и попросили того не подписывать новый контракт с "канонирами", отложив решение о своем будущем на лето.



The Telegraph в свою очередь стало известно, что парижане действительно следят за ситуацией вокруг 28-летнего чилийца и внутри клуба обсуждают Алексиса как одну из своих трансферных целей на грядущее лето. О том, что ПСЖ готовит какое-либо конкретное предложение о покупке Санчеса, говорить преждевременно.



Также сообщается, что на руках у Санчеса уже есть одно предложение, поступившее из Китая, и оно значительно превосходит те условия, на которых "Арсенал" хочет заключить с Алексисом новую сделку. Так, на "Эмирейтс" готовы повысить жалование своей звезды до 200 тысяч фунтов в неделю, но сам игрок желает получать в полтора раза больше.



Серьезный интерес к Санчесу также проявляют "Манчестер Сити" и "Челси", однако ПСЖ обладает достаточной финансовой мощью, чтобы перебить любое предложение своих конкурентов в борьбе за бывшего игрока "Барселоны".