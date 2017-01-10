Лукас Лейва обдумывает свое будущее

Полузащитник Лукас Лейва признал, что его ситуация в "Ливерпуле" оставляет желать лучшего, но намекнул, что останется на "Энфилде" до конца сезона.

Накануне игрок сборной Бразилии отметил 30-летие, и почти треть своей жизни Лукас посвятил мерсисайдскому клубу. В данный момент Лейва является главным старожилом команды Юргена Клоппа.



Однако в этом сезоне Лукас сыграл только 14 матчей, включая лишь три появления в старте в рамках Премьер-Лиги. Эта ситуация не устраивает бразильца, однако он не спешить покидать "Ливерпуль".



"Это не самая идеальная ситуация. Я не хочу играть так мало матчей в будущем, но в данный момент я должен взять себя в руки и постараться найти решение, когда у меня будет такая возможность".



"Я должен быть профессионалом и думать о команде, а там посмотрим. Я не хочу подобного для своей карьеры, особенном в таком возрасте. Я не близок к завершению карьеры, и впереди у меня еще много лет".



"Конечно, ходит много слухов, но сегодня "Ливерпуль" — это лучшее место для меня. Насчет завтра я не могу сказать. Тренер очень добр ко мне, и у нас очень открытые отношения, так что по этому поводу я не беспокоюсь".



"Каждый хочет играть, ведь за это нам и платят, но я лишь стараюсь быть профессионалом и как можно сильнее помогать команде. А когда мне дают шанс, я стараюсь показать свою лучшую игру. Думаю, в этом отношении все мы одинаковы".



"Я не хочу, чтобы в будущем у меня было так мало возможностей играть, особенно на этой стадии своей карьеры, но в данный момент я должен принять свою ситуацию и продолжать работать", — цитирует Лейву Liverpool Echo.



Добавим, что контракт Лейвы с "Ливерпулем" действителен до окончания следующего сезона. Одним из претендентов на экс-игрока "Гремио" пресса называла "Интер".