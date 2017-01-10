FA предъявила обвинения Санья за сообщение в Инстаграм

FA обвинила защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья в нарушении правил касательно поведения футболистов в социальных сетях.

Напомним, после победы "горожан" над "Бернли" на прошлой неделе (2:1) Санья опубликовал в Инстаграм довольно провокационное сообщение о том, что его команде пришлось играть "вдесятером против 12".



Очевидно, что это был камень в огород рефери Ли Мейсона, который своими решениями удалить Фернандиньо и не фиксировать фол на Клаудио Браво в эпизоде с голом "Бернли" очень расстроил главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу и его команду.



Ассоциация немедленно попросила 33-летнего француза объясниться, а сегодня в адрес Бакари были выдвинуты обвинения. В заявлении FA говорится, что Санья позволил себе усомниться в непредвзятости рефери, используя для этого социальные сети.



Таким образом, теперь над экс-защитником "Арсенала" нависла угроза дисквалификации. У Санья есть время до вечера пятницы, чтобы признать вину или попытаться доказать свою невиновность.