FA предъявила обвинения Санья за сообщение в Инстаграм

Бакари Санья FA обвинила защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья в нарушении правил касательно поведения футболистов в социальных сетях.

Напомним, после победы "горожан" над "Бернли" на прошлой неделе (2:1) Санья опубликовал в Инстаграм довольно провокационное сообщение о том, что его команде пришлось играть "вдесятером против 12".

Очевидно, что это был камень в огород рефери Ли Мейсона, который своими решениями удалить Фернандиньо и не фиксировать фол на Клаудио Браво в эпизоде с голом "Бернли" очень расстроил главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу и его команду.

Ассоциация немедленно попросила 33-летнего француза объясниться, а сегодня в адрес Бакари были выдвинуты обвинения. В заявлении FA говорится, что Санья позволил себе усомниться в непредвзятости рефери, используя для этого социальные сети.

Таким образом, теперь над экс-защитником "Арсенала" нависла угроза дисквалификации. У Санья есть время до вечера пятницы, чтобы признать вину или попытаться доказать свою невиновность.


Метки FA, Бернли, Интернет, Манчестер Сити, Мейсон, рефери, Санья

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2017 20:35

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  1. gerrard08 10.01.2017 20:54 # gerrard08
    Пфф. Сказать, что 12 игрока имел в виду активных болельщиков бернли и делов. Свои болельщики если он не довны, то поймут.

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  2. budun 10.01.2017 20:38 # budun
    да просто обсчитался

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