FA оставила в силе красную карточку Терри
FA оставила в силе красную карточку капитану "Челси" Джону Терри, показанную в воскресном матче 3-го раунда Кубка Англии против "Питерборо".
Напомним, 36-летний защитник был удален с поля "Стэмфорд Бридж" за фол последней надежды на нападающем "Питерборо" Ли Анголе. После матча, выигранного "синими" со счетом 4:1, Терри уверял, что даже не касался соперника.
Однако апелляция "Челси" на красную карточку Джона была отклонена. Ассоциация оставила в силе решение рефери Кевина Френда. Поскольку фол Терри носит игровой характер, он будет дисквалифицирован всего на один матч — воскресный выезд к "Лестеру" в рамках Премьер-Лиги.
10.01.2017 20:00
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гпенсы заслужили (нас@сали)!
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Даже не жалко.
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дебилизм ФА крепчает.
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молодцы фа. разобрались в ситуации.
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красиво чувак упал,почти по Станиславскому-судья и поверил.
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мах ЖК
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Уродцы!!!
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