FA оставила в силе красную карточку Терри

FA оставила в силе красную карточку капитану "Челси" Джону Терри, показанную в воскресном матче 3-го раунда Кубка Англии против "Питерборо".

Напомним, 36-летний защитник был удален с поля "Стэмфорд Бридж" за фол последней надежды на нападающем "Питерборо" Ли Анголе. После матча, выигранного "синими" со счетом 4:1, Терри уверял, что даже не касался соперника.



Однако апелляция "Челси" на красную карточку Джона была отклонена. Ассоциация оставила в силе решение рефери Кевина Френда. Поскольку фол Терри носит игровой характер, он будет дисквалифицирован всего на один матч — воскресный выезд к "Лестеру" в рамках Премьер-Лиги.



