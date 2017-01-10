FA оставила в силе красную карточку Терри

Джон Терри FA оставила в силе красную карточку капитану "Челси" Джону Терри, показанную в воскресном матче 3-го раунда Кубка Англии против "Питерборо".

Напомним, 36-летний защитник был удален с поля "Стэмфорд Бридж" за фол последней надежды на нападающем "Питерборо" Ли Анголе. После матча, выигранного "синими" со счетом 4:1, Терри уверял, что даже не касался соперника.

Однако апелляция "Челси" на красную карточку Джона была отклонена. Ассоциация оставила в силе решение рефери Кевина Френда. Поскольку фол Терри носит игровой характер, он будет дисквалифицирован всего на один матч — воскресный выезд к "Лестеру" в рамках Премьер-Лиги.


Метки FA, видео, дисквалификации, Кубок Англии, Питерборо, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 896

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Последние комментарии:




  1. gunars 10.01.2017 21:02 # gunars
    гпенсы заслужили (нас@сали)!

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  2. chelsea88 10.01.2017 20:57 # chelsea88
    Даже не жалко.

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  3. insomniac 10.01.2017 20:55 # insomniac
    дебилизм ФА крепчает.

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  4. electric 10.01.2017 20:48 # electric
    молодцы фа. разобрались в ситуации.

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  5. dimon70 10.01.2017 20:29 # dimon70
    красиво чувак упал,почти по Станиславскому-судья и поверил.

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  6. fc-man-un-1878 10.01.2017 20:18 # fc-man-un-1878
    мах ЖК

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  7. palach221078 10.01.2017 20:07 # palach221078
    Уродцы!!!

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