"Вест Хэм" не продаст Антонио в "Челси"

Мичейл Антонио "Вест Хэм" воспротивится любым попыткам "Челси" заполучить вингера "молотобойцев" Мичейла Антонио в зимнее трансферное окно.

26-летний Антонио записал на свой счет уже восемь голов в текущем сезоне Премьер-Лиги. Своей результативностью и умением сыграть на разных позициях Мичейл привлек внимание главного тренера "Челси" Антонио Конте.

Ожидалось, что до конца месяца лидеры Премьер-Лиги выдвинут официальное предложение о покупке Антонио, однако "Вест Хэм" не собирается расставаться с англичанином, утверждает Evening Standard.

По информации источника, "молотобойцы" воспротивится любым попыткам Челси заполучить игрока и вместо продажи Антонио планируют, наоборот, усилить состав до закрытия трансферного окна.



Метки Антонио, Вест Хэм, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 10.01.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. gio 10.01.2017 19:44 # gio
    Жаль , пошел бы по стопам, Лэмпарда Терри и Джо Коула, упустил свой шанс парень

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  2. abilkha-93 10.01.2017 19:05 # abilkha-93
    и защитник и нападающий в одном лице, хотя не сказать что он рвет фланг

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  3. lancerlancer1 10.01.2017 19:03 # lancerlancer1
    Пох, летом заберём

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