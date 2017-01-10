"Вест Хэм" не продаст Антонио в "Челси"

"Вест Хэм" воспротивится любым попыткам "Челси" заполучить вингера "молотобойцев" Мичейла Антонио в зимнее трансферное окно.

26-летний Антонио записал на свой счет уже восемь голов в текущем сезоне Премьер-Лиги. Своей результативностью и умением сыграть на разных позициях Мичейл привлек внимание главного тренера "Челси" Антонио Конте.



Ожидалось, что до конца месяца лидеры Премьер-Лиги выдвинут официальное предложение о покупке Антонио, однако "Вест Хэм" не собирается расставаться с англичанином, утверждает Evening Standard.



По информации источника, "молотобойцы" воспротивится любым попыткам Челси заполучить игрока и вместо продажи Антонио планируют, наоборот, усилить состав до закрытия трансферного окна.