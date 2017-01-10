"Вест Хэм" не продаст Антонио в "Челси"
"Вест Хэм" воспротивится любым попыткам "Челси" заполучить вингера "молотобойцев" Мичейла Антонио в зимнее трансферное окно.
26-летний Антонио записал на свой счет уже восемь голов в текущем сезоне Премьер-Лиги. Своей результативностью и умением сыграть на разных позициях Мичейл привлек внимание главного тренера "Челси" Антонио Конте.
Ожидалось, что до конца месяца лидеры Премьер-Лиги выдвинут официальное предложение о покупке Антонио, однако "Вест Хэм" не собирается расставаться с англичанином, утверждает Evening Standard.
По информации источника, "молотобойцы" воспротивится любым попыткам Челси заполучить игрока и вместо продажи Антонио планируют, наоборот, усилить состав до закрытия трансферного окна.
10.01.2017 19:00
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Жаль , пошел бы по стопам, Лэмпарда Терри и Джо Коула, упустил свой шанс парень
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и защитник и нападающий в одном лице, хотя не сказать что он рвет фланг
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Пох, летом заберём
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