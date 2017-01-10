Гвардиола доволен обороной "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что его устраивает игра "горожан" в обороне, пускай он не откажется от покупки защитника в зимнее трансферное окно.

После унизительного поражения от "Лестера" в середине декабря "горожане" пропустили всего три мяча в шести последующих матчах. По мнению Гвардиолы, даже в кризисный период его команда допускала мало моментов у своих ворот, поэтому игрой в обороне он доволен.



"Мы пропустили много голов, но позволили создать у своих ворот не так уж много моментов. Единственный способ добиться успеха для нас – это больше владеть мячом. В Англии это нелегко, но другого пути у нас просто нет", - цитирует Гвардиолу ESPN.



Одновременно Пеп подчеркнул, что его клуб может выйти на трансферный рынок ради покупки защитника – либо центрального, либо флангового.



"Если нам кто-то и понадобится, то это будет центральный защитник или фланговый защитник", - добавил Гвардиола.