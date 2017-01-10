Бадштубер не приедет в Премьер-Лигу в январе

Защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер, арендовать которого мечтали "Манчестер Сити" и "Суонси", не приедет в Премьер-Лигу в январе.

27-летнего игрока сборной Германии, который не имеет практики в Мюнхене в этом сезоне, называли трансферной целью главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, который в прошлой кампании возглавлял "Баварию".



Также Хольгера отправляли к "лебедям", чей новоиспеченный рулевой Пол Клемент еще на прошлой неделе числился ассистентом Карло Анчелотти в "Баварии".



Однако немецкое издание Bild утверждает, что Бадштубер отверг интерес из Премьер-Лиги и уже дал согласие на переход в "Шальке-04". Речь идет об аренде до конца сезона, потому что "Бавария" не заинтересована в продаже своего защитника. Более того, чемпионы Бундеслиги даже постараются склонить Хольгера к новому контракту, прежде чем отпустят его в командировку.



"Нам еще предстоит согласовать некоторые вещи, и я не буду лгать, утверждая, что мы уже обо всем договорились. Что касается начала комбинаций от обороны, то Бадштубер в этом компоненте один из лучших, хотя он и был травмирован длительное время. Если он перейдет к нам, то это будет без гарантий места в основе, и ему придется постараться, чтобы стать тем игроком, которым он был два года назад", — сообщил спортивный директор "Шальке-04" Кристиан Хайдель Sky Sports.