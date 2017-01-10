Брандт откажет "Ливерпулю" ради "Байера"

Вингер "Байера" Юлиан Брандт заявил, что откажет грандам европейского футбола вроде "Баварии" и "Ливерпуля", чтобы остаться в Леверкузене.

По слухам, кандидатура 20-летнего Брандта привлекла внимание "красных" в связи с отъездом Садио Мане на Кубок Африки. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ранее признал, что в январе может приобрести флангового игрока.



Узнав об интересе мерсисайдского клуба, Юлиан заявил, что не помышляет об уходе из "Байера". Даже предложение мюнхенской "Баварии" не заставит Брандта покинуть Леверкузен.



"Я бы не побоялся дважды отказать "Баварии". То же самое касается других клубов. Я комфортно себя чувствую в "Байере" и готов подписать новый контракт. Если бы все зависело от меня, то сделку стоило бы провернуть летом. Лишние разговоры по ходу сезона могут сказаться на качестве игры", - цитирует Брандта Bild.