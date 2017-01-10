Брандт откажет "Ливерпулю" ради "Байера"

Юлиан Брандт Вингер "Байера" Юлиан Брандт заявил, что откажет грандам европейского футбола вроде "Баварии" и "Ливерпуля", чтобы остаться в Леверкузене.

По слухам, кандидатура 20-летнего Брандта привлекла внимание "красных" в связи с отъездом Садио Мане на Кубок Африки. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ранее признал, что в январе может приобрести флангового игрока.

Узнав об интересе мерсисайдского клуба, Юлиан заявил, что не помышляет об уходе из "Байера". Даже предложение мюнхенской "Баварии" не заставит Брандта покинуть Леверкузен.

"Я бы не побоялся дважды отказать "Баварии". То же самое касается других клубов. Я комфортно себя чувствую в "Байере" и готов подписать новый контракт. Если бы все зависело от меня, то сделку стоило бы провернуть летом. Лишние разговоры по ходу сезона могут сказаться на качестве игры", - цитирует Брандта Bild.



Метки Байер, Брандт, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 10.01.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 859

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  1. x2 10.01.2017 17:54 # x2
    А летом ты никому не будешь нужен, дурак.

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  2. suarezov 10.01.2017 17:48 # suarezov
    Лукаса Моуру надо брать, вот реальный топ

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  3. sausage 10.01.2017 17:15 # sausage
    Дичь какая-то.

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  4. akadam 10.01.2017 17:14 # akadam
    Пацан вкурил, что берется на 3-4 игры и решил выепнуться.

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  5. gerrard08 10.01.2017 17:08 # gerrard08
    Не говори гоп, пока тебе не позвонил Клопп.

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