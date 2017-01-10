Габбиадини выбирает между Премьер-Лигой и Бундеслигой

Агент нападающего "Наполи" Маноло Габбиадини сообщил, что его клиент отправится в Премьер-Лигу или Бундеслигу в этом месяце.

25-летний Габбиадини неважно проводит этот сезон, несмотря на травму конкурента по позиции Аркадиуша Милика. Поэтому Маноло твердо решил покинуть Неаполь в январе, несмотря на свой гол в ворота "Сампдории" в минувший уикенд.



В интервью радиостанции Onda Libera агент Сильвио Пальяри рассказал, что Габбиадини, на место которого "Наполи" уже приобрел Леонардо Паволетти из "Джеона", сделает выбор между Англией и Германией не позднее конца следующей недели.



"Будущее Габбиадини определится на следующей неделе, не позже. Сейчас мы вместе с "Наполи" принимаем решение. Он отправится в одну из двух этих лиг, и он способен добиться успеха в обеих", — сообщил Пальяри.



Два года назад Габбиадини был приобретен "Наполи" у "Сампдории" за 12.5 миллионов евро (11 млн. фунтов). Ожидается, что на сей раз Маноло будет продан по цене примерно в два раза выше.



Среди претендентов на игрока сборной Италии пресса называет "Лестер", "Стоук", "Саутгемптон", а также "Вольфсбург".