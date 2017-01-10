"Арсенал" приобрел Коэна Брамалла
"Арсенал" официально объявил о приобретении левого защитника Коэна Брамалла из клуба седьмого английского дивизиона "Хеднесфорда".
Побывав на просмотре в Лондоне, 20-летний Брамалл убедил главного тренера "канониров" Арсена Венгера, что стоит тех 40 тысяч фунтов, который "Хеднесфорд" получил в качестве компенсации.
Контракт Коэна с "Арсеналом" рассчитан до 2019 года. Однако пока Брамалл не готов к конкуренции с Начо Монреалем и Кираном Гиббсом в первой команде, а потому продолжит свое развитие в резерве лондонцев.
Ожидается, что это приобретение так и останется единственным для "Арсенала" в январе.
10.01.2017 15:40
Просмотров: 1769
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Последние комментарии:
найс найс найс
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топарь знатный,походу.напоминает Уилл Смитта,а может он и есть сам.
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Боже, храни Арсена!
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https://www.youtube.com/watch?v=n9_2dRG6M0c это он
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Ожидание: Гризманн, Ракитич, Мюллер
Реальность: Коэна Брамалла
Ожидание: Потратить 40 лямов
Реальность: 40 тысяч фунтов
Арсенал готовит трансферную бомбу!
Ожидается, что это приобретение так и останется единственным для "Арсенала" в января.
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Елагину в радость.
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красавы, а большинство юзероф фупли даже и не слышали про такой дивизион)))
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))))))))))))))))))))Венгер такой Венгер,через пару сезонов лямов за 5 продаст,навар в 100 кратном объеме возьмет!учитесь сосуньки, как деньги делаются!
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убедил главного тренера "канониров" Арсена Венгера, что стоит тех 40 тысяч фунтов, который "Хеднесфорд" получил в качестве компенсации
весь седьмой дивизион столько не стоит наверное
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Все топы как обычно в аснл идут
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подушка вместо уилшира прибыла
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Ну все, чемпик можно не продолжать
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готовятся к ЧШ
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топари подъехали)
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