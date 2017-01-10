"Арсенал" приобрел Коэна Брамалла

Коэн Брамалл "Арсенал" официально объявил о приобретении левого защитника Коэна Брамалла из клуба седьмого английского дивизиона "Хеднесфорда".

Побывав на просмотре в Лондоне, 20-летний Брамалл убедил главного тренера "канониров" Арсена Венгера, что стоит тех 40 тысяч фунтов, который "Хеднесфорд" получил в качестве компенсации.

Контракт Коэна с "Арсеналом" рассчитан до 2019 года. Однако пока Брамалл не готов к конкуренции с Начо Монреалем и Кираном Гиббсом в первой команде, а потому продолжит свое развитие в резерве лондонцев.

Ожидается, что это приобретение так и останется единственным для "Арсенала" в январе.


Метки Арсенал, Брамалл, трансферы, Хеднесфорд

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2017 15:40

Количество просмотров Просмотров: 1769

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. never-mind 10.01.2017 16:46 # never-mind
    найс найс найс

    (ответить)

  2. dimon70 10.01.2017 16:26 # dimon70
    топарь знатный,походу.напоминает Уилл Смитта,а может он и есть сам.

    (ответить)

  3. division 10.01.2017 16:21 # division
    Боже, храни Арсена!

    (ответить)

  4. selfish 10.01.2017 16:16 # selfish
    https://www.youtube.com/watch?v=n9_2dRG6M0c это он

    (ответить)

  5. karnivool 10.01.2017 16:15 # karnivool
    Ожидание: Гризманн, Ракитич, Мюллер
    Реальность: Коэна Брамалла
    Ожидание: Потратить 40 лямов
    Реальность: 40 тысяч фунтов
    Арсенал готовит трансферную бомбу!
    Ожидается, что это приобретение так и останется единственным для "Арсенала" в января.

    (ответить)

  6. parfirchik 10.01.2017 16:11 # parfirchik
    Елагину в радость.

    (ответить)

  7. karnivool 10.01.2017 16:09 # karnivool
    красавы, а большинство юзероф фупли даже и не слышали про такой дивизион)))

    (ответить)

  8. samurai8888 10.01.2017 16:07 # samurai8888
    ))))))))))))))))))))Венгер такой Венгер,через пару сезонов лямов за 5 продаст,навар в 100 кратном объеме возьмет!учитесь сосуньки, как деньги делаются!

    (ответить)

  9. largo-winch 10.01.2017 15:54 # largo-winch
    убедил главного тренера "канониров" Арсена Венгера, что стоит тех 40 тысяч фунтов, который "Хеднесфорд" получил в качестве компенсации

    весь седьмой дивизион столько не стоит наверное

    (ответить)

  10. rav-07 10.01.2017 15:53 # rav-07
    Все топы как обычно в аснл идут

    (ответить)

  11. askarko 10.01.2017 15:48 # askarko
    подушка вместо уилшира прибыла

    (ответить)

  12. subzero111 10.01.2017 15:47 # subzero111
    Ну все, чемпик можно не продолжать

    (ответить)

  13. ravi 10.01.2017 15:45 # ravi
    готовятся к ЧШ

    (ответить)

  14. vertigo-92 10.01.2017 15:44 # vertigo-92
    топари подъехали)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: