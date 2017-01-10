"Арсенал" приобрел Коэна Брамалла

"Арсенал" официально объявил о приобретении левого защитника Коэна Брамалла из клуба седьмого английского дивизиона "Хеднесфорда".

Побывав на просмотре в Лондоне, 20-летний Брамалл убедил главного тренера "канониров" Арсена Венгера, что стоит тех 40 тысяч фунтов, который "Хеднесфорд" получил в качестве компенсации.



Контракт Коэна с "Арсеналом" рассчитан до 2019 года. Однако пока Брамалл не готов к конкуренции с Начо Монреалем и Кираном Гиббсом в первой команде, а потому продолжит свое развитие в резерве лондонцев.



Ожидается, что это приобретение так и останется единственным для "Арсенала" в январе.