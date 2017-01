Светская хроника за вторник

""Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поспорят за Кайла Уолкера с Данни Роузом. "Ливерпуль" установил цену за Мамаду Сако. Роберто Фирмино обокрали. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

После некоторых колебаний "Манчестер Юнайтед" все-таки решил приобрести защитника "Бенфики" Виктора Линделефа в этом месяце за 38 миллионов фунтов. (Daily Express)



"Интер" поспорит с "Юнайтед" за защитника "Ромы" Костаса Маноласа. (Calciomercatoweb)



"Юнайтед" и "Манчестер Сити" хотят центральных защитников "Тоттенхэма" Кайла Уолкера и Данни Роуза. (The Sun)



"Сити" заинтересован в полузащитнике "Арсенала" Джеке Уилшире. (Daily Star)



Голкипер "Сити" Джо Харт может найти пристанище в "Вест Хэме", заменив Адриана. (The Sun)



"Челси" арендует нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте до конца сезона. Взамен "лебеди" подпишут не Мичи Батшуайи, а его 19-летнего брата Аарона Лейя-Исеку. (Daily Star)



"Челси" решил не отпускать полузащитника Рубена Лофтус-Чика в аренду. (Daily Mail)



Талантливый юниор "Арсенала" Гедион Зелалем уйдет в дортмундскую "Боруссию". (ESPN)



Третье предложение "Вест Хэма" по нападающему Скотту Хогану было отклонено. "Брентфорд" отказывается снижать цену в 15 млн. фунтов за своего бомбардира. (Evening Standard)



"Ливерпуль" хочет выручить за защитника Мамаду Сако более 20 млн. фунтов. (ESPN)



"Милан" заинтересован в вингере "Эвертона" Жераре Деулофеу. (Liverpool Echo)



На следующей неделе "Вест Бромвич" завершит интерес к полузащитнику Моргану Шнайдерлену, если "Юнайтед" не прояснит свои требования. (Birmingham Mail)



"Мидлсбро" готов отправить вингера Стюарта Даунинга в аренду на вторую половину сезона. (BBC)



"Кристал Пэлас" лидирует в борьбе за право арендовать защитника "Арсенала" Карла Дженкинсона. (Daily Mirror)



Предложение "Кристал Пэлас" о покупке вингера "Норвича" Робби Брэйди было отклонено. (ESPN)



Другое



ФИФА одобрила расширение Чемпионата Мира до 48 команд, начиная с 2026 года. (The Telegraph)



Переигровка матча с "Ливерпулем" позволит "Плимуту" заработать 1 млн. фунтов в Кубке Англии, что составляет 20% от общего дохода клуба Лиги Два за год. (BBC)



В голосовании на Игрока Года по версии ФИФА главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поставил Криштиану Роналду на первое место, Антуана Гризманна — на второе, а Нголо Канте — на третье. (Goal)



Жозе Моуриньо из "Юнайтед" и Арсен Венгер из "Арсенала" не получили ни одного голоса при определении Тренера Года по версии ФИФА. (Goal)



Капитан "Юнайтед" Уэйн Руни проголосовал за Юргена Клоппа из "Ливерпуля" как за Тренера Года. (Daily Star)



Еще два гола от Антони Мартиаля, и "Юнайтед" придется выплатить "Монако" дополнительный бонус в 10 млн. евро. (Goal)



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что сэр Алекс Фергюсон может ездить на автобусе с командой и даже сидеть на его месте. (Daily Telegraph)



Вингер "Юнайтед" Эшли Янг в шутку предположил, что его медаль победителя Кубка Англии украл Маркос Рохо. (Manchester Evening News)



Бывший владелец команды "Формулы-1" Lotus Херард Лопес может купить "Халл". (Hull Daily Mail)



В дом нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино наведались воры, похитив ценных вещей, украшений и одежды на 70 тыс. фунтов. (The Guardian)