Озил: "Арсенал" может догнать "Челси" и пройти "Баварию"

Месут Озил Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил уверен, что его команда еще не выбыла из борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги и может пройти "Баварию" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

После поражений от "Эвертона" и "Манчестер Сити", а также ничьей 3:3 с "Борнмутом" отставание "канониров" от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" увеличилось до восьми очков. Тем не менее, Озил верит, что у "Арсенала" остались шансы на титул.

"Год назад мы занимали место на вершине таблицы, и многие думали, что мы станем чемпионами. Теперь в аналогичной ситуации оказался в "Челси".

"Я убежден, что мы все еще можем достичь нашей цели. До конца сезона остается много времени, а с новыми игроками вроде Гранита Джаки и Шкодрана Мустафи наш потенциал только вырос", - цитирует Озила Kicker.

Уверенность Месута в своей команде касается не только внутренних турниров, но и розыгрыша Лиги Чемпионов. Несмотря на то, что жребий вновь подкинул "канонирам" мощную "Баварию", Озил с оптимизмом подходит к двухраундовому противостоянию.

"В футболе может произойти все что угодно. Чтобы выиграть трофей, вам придется проявить себя в противостоянии с самыми сильными клубами планеты. Здорово, что нам выпал такой шанс".

"Да, "Бавария" считается одним из фаворитов Лиги Чемпионов, и в последние годы они демонстрировали выдающийся футбол. Но в этом сезоне они стали более уязвимыми и уже не выглядят такой непобедимой командой", - добавил Озил.



Метки Арсенал, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 10.01.2017 14:45

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  1. subzero111 10.01.2017 15:14 # subzero111
    Почему на фото никого нету,админ?

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  2. slip 10.01.2017 15:12 # slip
    о себе напомнил.

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  3. iroquez 10.01.2017 15:12 # iroquez
    а сраптиана и 6дырок перестанут е6ать в очко

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  4. meshuggah 10.01.2017 15:04 # meshuggah
    наркоман наверное...

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  5. ketamin 10.01.2017 14:59 # ketamin
    К этому заголовку и фото соответствующее)

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  6. selfish 10.01.2017 14:51 # selfish
    на фото подписал новый контракт с адиком, а не с арсеналом

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  7. largo-winch 10.01.2017 14:50 # largo-winch
    невидимке травку завезли топовую

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  8. mcferson-42 10.01.2017 14:49 # mcferson-42
    вот и у залупоглазого крыша поехала

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