Озил: "Арсенал" может догнать "Челси" и пройти "Баварию"

Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил уверен, что его команда еще не выбыла из борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги и может пройти "Баварию" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

После поражений от "Эвертона" и "Манчестер Сити", а также ничьей 3:3 с "Борнмутом" отставание "канониров" от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" увеличилось до восьми очков. Тем не менее, Озил верит, что у "Арсенала" остались шансы на титул.



"Год назад мы занимали место на вершине таблицы, и многие думали, что мы станем чемпионами. Теперь в аналогичной ситуации оказался в "Челси".



"Я убежден, что мы все еще можем достичь нашей цели. До конца сезона остается много времени, а с новыми игроками вроде Гранита Джаки и Шкодрана Мустафи наш потенциал только вырос", - цитирует Озила Kicker.



Уверенность Месута в своей команде касается не только внутренних турниров, но и розыгрыша Лиги Чемпионов. Несмотря на то, что жребий вновь подкинул "канонирам" мощную "Баварию", Озил с оптимизмом подходит к двухраундовому противостоянию.



"В футболе может произойти все что угодно. Чтобы выиграть трофей, вам придется проявить себя в противостоянии с самыми сильными клубами планеты. Здорово, что нам выпал такой шанс".



"Да, "Бавария" считается одним из фаворитов Лиги Чемпионов, и в последние годы они демонстрировали выдающийся футбол. Но в этом сезоне они стали более уязвимыми и уже не выглядят такой непобедимой командой", - добавил Озил.