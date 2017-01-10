Озил: "Арсенал" может догнать "Челси" и пройти "Баварию"
Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил уверен, что его команда еще не выбыла из борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги и может пройти "Баварию" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
После поражений от "Эвертона" и "Манчестер Сити", а также ничьей 3:3 с "Борнмутом" отставание "канониров" от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" увеличилось до восьми очков. Тем не менее, Озил верит, что у "Арсенала" остались шансы на титул.
"Год назад мы занимали место на вершине таблицы, и многие думали, что мы станем чемпионами. Теперь в аналогичной ситуации оказался в "Челси".
"Я убежден, что мы все еще можем достичь нашей цели. До конца сезона остается много времени, а с новыми игроками вроде Гранита Джаки и Шкодрана Мустафи наш потенциал только вырос", - цитирует Озила Kicker.
Уверенность Месута в своей команде касается не только внутренних турниров, но и розыгрыша Лиги Чемпионов. Несмотря на то, что жребий вновь подкинул "канонирам" мощную "Баварию", Озил с оптимизмом подходит к двухраундовому противостоянию.
"В футболе может произойти все что угодно. Чтобы выиграть трофей, вам придется проявить себя в противостоянии с самыми сильными клубами планеты. Здорово, что нам выпал такой шанс".
"Да, "Бавария" считается одним из фаворитов Лиги Чемпионов, и в последние годы они демонстрировали выдающийся футбол. Но в этом сезоне они стали более уязвимыми и уже не выглядят такой непобедимой командой", - добавил Озил.
10.01.2017 14:45
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Почему на фото никого нету,админ?
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о себе напомнил.
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а сраптиана и 6дырок перестанут е6ать в очко
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