"Стоук" сделал предложение о покупе Берахино
"Стоук" сделал официальное предложение о покупке нападающего "Вест Бромвича" Сэйдо Берахино.
Как известно, "гончары" пытаются купить Берахино еще с прошлого лета, однако до недавних пор клуб с "Хоторнс" всячески блокировал их интерес, не теряя надежд склонить Сэйдо к новой сделке.
Ранее в январе стало известно, что 23-летний нападающий отклонил очередное предложение "Вест Бромвича" о новой сделке — предположительно, уже третье по счету. А поскольку действующий контракт Сэйдо по-прежнему истекает в конце сезона, это резко повышает его шансы сменить клуб в этом месяце.
Как стало известно Sky Sports, сейчас "дрозды" получили свое первое предложение насчет Берахино в этом месяце. Однако "Стоук" предложил меньше тех 20 миллионов фунтов, которые "Вест Бромвич" спокойно мог бы выручить за Сэйдо в одно из предыдущих трансферных окон.
Добавим, "Вест Бромвич" все равно сможет рассчитывать определенную компенсацию, даже если Берахино дождется окончания сезона и уйдет свободным агентом — но только в случае его перехода в другой английский клуб. Если же Сэйдо решит отправиться за рубеж летом, "дрозды" не получат ни пенни.
10.01.2017 14:00
Просмотров: 551
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Арсенал не спи
(ответить)
12 лет рабства
(ответить)
Оп Берахино, оп оп Берахино.
(ответить)
Было бы не плохо, если бы арсен навалил за него, как в свое время за велбека
(ответить)
Извечный страдалец берахино
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий