"Стоук" сделал предложение о покупе Берахино

"Стоук" сделал официальное предложение о покупке нападающего "Вест Бромвича" Сэйдо Берахино.

Как известно, "гончары" пытаются купить Берахино еще с прошлого лета, однако до недавних пор клуб с "Хоторнс" всячески блокировал их интерес, не теряя надежд склонить Сэйдо к новой сделке.



Ранее в январе стало известно, что 23-летний нападающий отклонил очередное предложение "Вест Бромвича" о новой сделке — предположительно, уже третье по счету. А поскольку действующий контракт Сэйдо по-прежнему истекает в конце сезона, это резко повышает его шансы сменить клуб в этом месяце.



Как стало известно Sky Sports, сейчас "дрозды" получили свое первое предложение насчет Берахино в этом месяце. Однако "Стоук" предложил меньше тех 20 миллионов фунтов, которые "Вест Бромвич" спокойно мог бы выручить за Сэйдо в одно из предыдущих трансферных окон.



Добавим, "Вест Бромвич" все равно сможет рассчитывать определенную компенсацию, даже если Берахино дождется окончания сезона и уйдет свободным агентом — но только в случае его перехода в другой английский клуб. Если же Сэйдо решит отправиться за рубеж летом, "дрозды" не получат ни пенни.