"Стоук" сделал предложение о покупе Берахино

Сэйдо Берахино "Стоук" сделал официальное предложение о покупке нападающего "Вест Бромвича" Сэйдо Берахино.

Как известно, "гончары" пытаются купить Берахино еще с прошлого лета, однако до недавних пор клуб с "Хоторнс" всячески блокировал их интерес, не теряя надежд склонить Сэйдо к новой сделке.

Ранее в январе стало известно, что 23-летний нападающий отклонил очередное предложение "Вест Бромвича" о новой сделке — предположительно, уже третье по счету. А поскольку действующий контракт Сэйдо по-прежнему истекает в конце сезона, это резко повышает его шансы сменить клуб в этом месяце.

Как стало известно Sky Sports, сейчас "дрозды" получили свое первое предложение насчет Берахино в этом месяце. Однако "Стоук" предложил меньше тех 20 миллионов фунтов, которые "Вест Бромвич" спокойно мог бы выручить за Сэйдо в одно из предыдущих трансферных окон.

Добавим, "Вест Бромвич" все равно сможет рассчитывать определенную компенсацию, даже если Берахино дождется окончания сезона и уйдет свободным агентом — но только в случае его перехода в другой английский клуб. Если же Сэйдо решит отправиться за рубеж летом, "дрозды" не получат ни пенни.


Метки Берахино, Вест Бромвич, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2017 14:00

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  1. boavista 10.01.2017 14:42 # boavista
    Арсенал не спи

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  2. largo-winch 10.01.2017 14:27 # largo-winch
    12 лет рабства

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  3. think 10.01.2017 14:26 # think
    Оп Берахино, оп оп Берахино.

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  4. selfish 10.01.2017 14:23 # selfish
    Было бы не плохо, если бы арсен навалил за него, как в свое время за велбека

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  5. gerrard08 10.01.2017 14:18 # gerrard08
    Извечный страдалец берахино

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