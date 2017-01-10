Дирк Кейт мог перейти в "Тоттенхэм"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт признался, что мог переехать в Премьер-Лигу еще раньше, если бы согласился на предложение "Тоттенхэма".

Напомним, игрок сборной Голландии выступал за "красных" с 2006 года после своего перехода из "Фейеноорда". Кейн провел более 200 матчей, выиграл Кубок Лиги в 2012, а также поучаствовал в финале Лиги Чемпионов-2007 и даже забил в том финале гол.



Однако карьера 36-летнего Кейта, в 2015 году вернувшегося в "Фейеноорд", могла сложиться иначе, согласись он перейти к своему соотечественнику Мартину Йолу в "шпоры".



"За год до перехода в "Ливерпуль" у меня была возможность отправиться в "Тоттенхэм", чьи тренер Мартин Йол и президент Даниэль Леви проявили ко мне интерес".



"Однако это случилось в заключительный день трансферного окна, и в то время я не хотел уходить. Позже "Ливерпуль" стал клубом номер один для меня из числа заинтересованных, хотя на переговоры потребовалось определенное время".



"Другие клубы тоже интересовались мной — например, "Атлетико". Это славный клуб, но как только я услышал об интересе "Ливерпуля", я хотел отправиться только туда. С юного возраста я всегда поддерживал "Ливерпуль", — сообщил Кейт FourFourTwo.