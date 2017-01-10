Фонте отстранен от матчей "Саутгемптона"

Рулевой "Саутгемптона" Клод Пюэль вывел из состава капитана "святых" Жозе Фонте - как минимум на первый матч 1/2 финала Кубка Лиги с "Ливерпулем".

Как известно, на днях португалец подал официальное прошение об уходе из клуба, которому посвятил без малого семь лет. На такой ход Фонте сподвиг недавний конфликт с Пюэлем и интерес со стороны топ-клубов Премьер-Лиги.



В преддверии первого полуфинала Кубка Лиги против "Ливерпуля" рулевой "святых" принял решение временно отстранить Жозе от выступлений. Одновременно Клод призвал 33-летнего защитника определиться со своим будущим.



"Он не будет участвовать в этой игре, а что произойдет в преддверии следующей – посмотрим. Мы ничего не знаем насчет его будущего, тем более что на рынке сложилась непростая ситуация".



"Мы рассмотрим вопрос о его возвращении в состав, но я бы не стал комментировать возможность его ухода из клуба. Сейчас у Жозе появился хороший момент, чтобы изучить все доступные варианты", - цитирует Пюэля Daily Mail.