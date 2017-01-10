Моуриньо рад появлению Силвы в Премьер-Лиге

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил поддержку своему соотечественнику Марку Силве, который на прошлой неделе возглавил "Халла".

В прошлый вторник Силва заключил с последней командой Премьер-Лиги контракт до конца сезона. И хотя многие болельщики скептически оценивают шансы 39-летнего португальца избавить "Халл" от вылета, Моуриньо верит, что его молодой товарищ сможет быть успешен — но только не в ближайшем матче, который "тигры" проведут против "Юнайтед" в рамках полуфинала Кубка Лиги.



"Он известен в Португалии как один из хороших молодых тренеров. Он побывал в Греции, и никто не знает, чего он там добился. Никто не знает, что он стал чемпионом. А теперь он приехал в Премьер-Лигу, и это большая возможность для него. Поэтому надеюсь, он проиграет три матча (против "Юнайтед" в остатке сезона) и выиграет все остальные".



"Он не сразу получил большую работу. Он хорошо потрудился в маленьком клубе в Португалии, а затем отправился в "Спортинг", один из трех лучших клубов страны. Он выиграл кубок и, кажется, финишировал вторым в лиге, затем отправился в Грецию и стал чемпионом с "Олимпиакосом".



"На мой взгляд, он очень устоявшийся тренер. И хотя он все еще молодой парень, он очень опытен и очень зрел. Мне приятно, что здесь появился еще один португалец".



"Он из более молодого поколения, нежели я сам, и я был бы счастлив, если он сможет быть успешен. Впрочем, все мы знаем, что сложно прыгнуть, когда ты на дне Премьер-Лиги", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Одним из прозвищ новоявленного рулевого "Халла" является "мини Моуриньо", однако самому Силве не нравится сравнение со своим титулованным соотечественником.



"Я не думаю, что это честно сравнивать нас. Моуриньо есть Моуриньо, а другой тренер – это другой тренер. Это великолепно для нас двоих, что два португальских тренера встречаются друг против друга на "Олд Траффорд". Мы играем против большой команды, и это определенно будет очень, очень тяжелый матч для нас".



"Будет приятно увидеть Моуриньо, и я уверен, мы немного пообщаемся, но на протяжении 90 минут мы будем соперниками. Моуриньо будет стремиться к победе, и я тоже. Такова наша цель на этот матч — повысить свои шансы на выход в финал ко второму матчу", — заявил Марку.