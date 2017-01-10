Клопп: "Коутиньо наш игрок, и точка"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп посоветовал европейским грандам забыть о своем полузащитнике Филиппе Коутиньо.

До своей травмы связок лодыжки Коутиньо демонстрировал впечатляющий футбол, что подогревало слухи об интересе к его персоне со стороны "Барселоны" и ПСЖ. Называлась даже предполагаемая стоимостью Филиппе — 60 миллионов фунтов.



Однако Клопп не заинтересован в подобного рода разговорах, веря, что будущее 24-летнего бразильца, уже приступившего к полноценным тренировкам, связано с "Ливерпулем".



"У нас нет никаких идей, планов или разговоров о его уходе, потому что он наш игрок — никаких других идей нет, все по-прежнему".



"К сожалению, большие клубы не думают таким образом. Его травма невелика, поэтому говорить о том, что он может вернуться другим игроком, нежели был прежде, не приходится".



"Было бы приятно, если бы большие клубы совершенно забыли об игроке, потому что он был травмирован пять или шесть недель. Я не уверен, что так и будет, но он наш игрок, и точка", — цитирует Клоппа Daily Mirror.