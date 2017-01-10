Анчелотти: "Всегда знал, что из Конте получится классный тренер"

Наставник "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что видел в Антонио Конте из "Челси" задатки способного тренера, еще когда тот был его подопечным в "Ювентусе".

Дебютный английский сезон Конте складывается блестяще — его команда уверенно возглавляет Премьер-Лигу, несмотря на поражением в последнем туре. Тренерский гений Антонио для многих стал откровением, но только не для Анчелотти, который был наставником для своего соотечественника в период с 1999 по 2001 год.



"Думаю, Конте стал классным тренером еще и благодаря стилю, в котором он сам играл. Он был по-настоящему тактическим игроком. Он был умен на поле и всегда сохранял высокую концентрацию. Он был капитаном "Ювентуса" в мое время. Уже тогда я думал, что он станет хорошим тренером", — сообщил Анчелотти ESPN.



Также Карло признал, что у "Челси", с которым ранее довелось поработать и ему самому, отличные шансы на чемпионство в этом сезоне.



"Прошлый сезон сложился для них плохо. Это мотивировало игроков. Пришел новый тренер, который наделил их новыми идеями и наладил атмосферу, и они стали добиваться хороших результатов. Высока вероятность, что они выиграют Премьер-Лигу в этом году".



"Важно, что они не отвлекаются на еврокубки, и их лидерство — не совпадение. Это действительно важный фактор, что две первые команды в Премьер-Лиге на данный момент — "Ливерпуль" и "Челси" — не проводили международные матчи в первой половине сезона".



"То же самое в Германии. "Лейпциг", "Хоффенхайм", "Герта" — у этих команд нет международных матчей, и они были лучше готовы в этот период. Когда у тебя есть целая неделя на подготовку к матчу, это намного лучше", — добавил Анчелотти.