"Вест Хэм" хочет арендовать Батшуайи
"Вест Хэм" выразил заинтересованность в нападающем "Челси" Мичи Батшуайи, который может быть доступен для аренды на вторую половину этого сезона.
Еще недавно главный тренер "синих" Антонио Конте исключал уход 23-летнего бельгийца в январе, говоря, что это стало бы сродни поражению для него и для клуба.
Однако в последнее время Антонио смягчил свою позицию и теперь может отправить Мичи набираться опыта в Премьер-Лиге с другим клубом. До сих пор претендентом номер один на Батшуайи было принято считать "Суонси", чей нападающий Фернандо Льоренте вызывает встречный интерес со стороны Конте.
А теперь, как стало известно Sky Sports, в борьбу за Мичи вступил "Вест Хэм", который минувшим летом предлагал "Марселю" 31 миллион фунтов за Батшуайи, но тот ушел в "Челси" по сделке стоимостью 33 млн.
По информации источника, "молотобойцы" намерены укрепить свою линию нападения минимум одним новичком в этом месяце. Ранее в январе "Вест Хэм" сделал предложения насчет Джермейна Дефо из "Сандерленда" и Скотта Хогана из "Брентфорда", но получил отказы.
10.01.2017 08:00
Просмотров: 463
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хотят лишить его чемпионства
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий