"Вест Хэм" хочет арендовать Батшуайи

"Вест Хэм" выразил заинтересованность в нападающем "Челси" Мичи Батшуайи, который может быть доступен для аренды на вторую половину этого сезона.

Еще недавно главный тренер "синих" Антонио Конте исключал уход 23-летнего бельгийца в январе, говоря, что это стало бы сродни поражению для него и для клуба.



Однако в последнее время Антонио смягчил свою позицию и теперь может отправить Мичи набираться опыта в Премьер-Лиге с другим клубом. До сих пор претендентом номер один на Батшуайи было принято считать "Суонси", чей нападающий Фернандо Льоренте вызывает встречный интерес со стороны Конте.



А теперь, как стало известно Sky Sports, в борьбу за Мичи вступил "Вест Хэм", который минувшим летом предлагал "Марселю" 31 миллион фунтов за Батшуайи, но тот ушел в "Челси" по сделке стоимостью 33 млн.



По информации источника, "молотобойцы" намерены укрепить свою линию нападения минимум одним новичком в этом месяце. Ранее в январе "Вест Хэм" сделал предложения насчет Джермейна Дефо из "Сандерленда" и Скотта Хогана из "Брентфорда", но получил отказы.