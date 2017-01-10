Конец эпохи Джона Оби Микела

Мощный старт Антонио Конте и последние дни Джона Терри в клубе — вещи, которые символизируют окончания более чем десятилетнего периода в жизни "Челси", прощающегося со своими последними символами и даже привычной с годами игровой схемой. Не менее символичным в этой связи выглядит и уход Джона Оби Микела.

Нигерийский полузащитник подписал контракт с китайским клуба "Тяньцзин Теда" и попрощался с Западным Лондоном после десятилетнего пребывания на "Стэмфорд Бридж". Долго объяснять свою мотивацию Микелу не пришлось. Это и деньги, и потеря даже самого скромного места в обновленной команде. После появления Антонио Конте 29-летний игрок не выходил на поле ни разу, и его отсутствие осталось почти незамеченным. Проведя в составе "синих" 249 поединков, Микел не наиграл на статус легенды, но он точно может считаться активным свидетелем самого успешного периода в истории клуба. "Я счастлив прощаться сейчас, видя, что "Челси" вернулся туда, где ему положено быть — на вершину турнирной таблицы".



В динамике нынешнего чемпионата и благоприятных изменений в команде у болельщиков не будет времени долго ностальгировать по нигерийцу. На самом деле, отыграв в составе "Челси" 10 лет, Джон Оби так и остался загадкой для большей части из них. Какими основными талантами обладает Микел? Какой его вклад в успехи "синих"? Был ли он достаточно хорош для лондонской команды изначально, либо "Челси" заставил одного из самых одаренных африканских игроков деградировать, компенсируя это длительным финансовым соглашением? Мнения разделяются, но, кажется, что сам Микел уже очень давно смирился с тем, что расцвети в полный рост на клубном уровне ему не удастся.



Микел смирился и с ролью, которую в последний раз получил в предыдущей кампании от Гуса Хиддинка. Голландский тренер, пришедший не столько менять, сколько успокаивать, нашел лучший для этого инструмент. Микел, нередко выходивший в старте во второй половине сезона, олицетворял собой спокойствие. Да, все с теми защитными функциями, но без всякой суеты в действиях — он мечтал не о такой ограниченной роли на поле, но сроднился с ней и добавил ей уже возрастной мудрости. Ничего экстраординарного: еще один (последний) раз Джон Оби Микел пришел на помощь "Челси" без всякого желания выходить на первый план.



Самсон Сиаса, бывший тренер молодежной сборной Нигерии, в которой в 2005 году выстрелил Микел, категоричен в своем отношении к уже бывшему клубу Джона Оби. "Челси уничтожил Микела и нанес немало вреда нигерийскому футболу. Он был молодым и ярким полузащитником, который должен быть стать новым Джей-Джейем Окочей. Он должен вскрывать защитные линии, а не охранять их". За редкими исключениями (часть периода Карло Анчелотти) на "Стэмфорд Бридж" нигериец занимался именно этим — охранял защитные линии, для чего также не был первой опцией. В составе "синих" всегда был кто-то более физически сильный, более мобильный или более технически одаренный. Микел имел в себе всего по чуть-чуть — либо в этом себя твердо убедили в "Челси", не имея времени для раскрытия полного потенциала игрока.



Для Жозе Моуриньо Микел действительно стал защитной опцией, что было нормально в тех условиях и на том этапе развития игрока. Другое дело, что отойти от такого восприятия Джона Оби после не могли и другие менеджеры. Фактически, на протяжении почти 10 лет тренеры (в числе них был и поздний Моуриньо) продолжали работать на той же базе, которую когда-то создал ранний Жозе. Микел был слишком молодым игроком на момент своего перехода, а впоследствии оказался также чересчур скромным и даже зажатым. Он просто не решался брать на себя инициативу на поле, и упрашивать одного футболиста при созвездии исполнителей в "Челси" никто не стал.



Если вспоминать о том, какая борьба и какой скандал в свое время развернулись вокруг покупки Микела, станет понятно: "Челси" брал игрока с совсем другими ожиданиями. На молодежном Чемпионате Мира 2005 года Микел был лидером команды Нигерии, которая дошла до финала турнира. Джон Оби также стал вторым лучшим исполнителем турнира, уступив одному только Лионелю Месси. Микела, тогда выступавшего за норвежский "Лин", уверенно отнесли к числу самых многообещающих молодых футболистов мира. "Он был невероятным игроком", — вспоминал тот же Сиаса. "Один из наиболее одаренных, которых я видел в такой возрастной группе. Он совершал много забегов, отдавал много проникающих передач и всегда был вовлечен во взятия ворот. У него как будто бы было четыре глаза: Микел всегда знал, откуда придет мяч, и куда его нужно направить".



Что-то подобное увидели в нем и гранды английского футбола. "Манчестер Юнайтед" был уверен в подписании Джона Оби — его фото с клубной футболкой было достаточным тому подтверждением. В расположение манкуианцев он не прибыл. Более того, без уведомления "Лина" он внезапно пропал, и помощник сэра Алекса Фергюсона Карлуш Кейруш тут же обвинил "Челси" в "похищении" игрока. Микел через несколько дней всплыл в Лондоне, где подписывал контракт именно с "синими". По собственному признанию, он всегда хотел переехать на "Стэмфорд Бридж", а подписаться с "Юнайтед" его вынудили представили норвежского клуба в момент, когда он был без своего агента. Естественно, "Манчестер Юнайтед" принялся решать этот вопрос через ФИФА, и намечалось длительное разбирательство, мешавшее Микелу наконец перебраться в Англию. "Челси" решил вопрос при помощи денег, договорившись со своими конкурентами. "Лин" получил 4 миллиона фунтов, а МЮ — 12.



Кажется, в лондонском клубе отдали столько сил для того, чтобы все-таки заполучить Микела, и в итоге у них не осталось их для работы с самим футболистом. Микел годами оставался на подхвате, хотя и имел моменты тихой славы. Нигериец выходил в основе в поединках плей-офф Лиги Чемпионов 2012 года, провел все 120 минут мюнхенского финала и стал одним из лучших игроков матча, в котором "Челси" ставил на осторожность и хладнокровие. Качества, которые в итоге стали определять когда-то подававшего надежды креативщика.



Болельщики "Челси", привыкшие к определенному образу Микела, с удивлением наблюдали за игрой футболиста на Кубке Африки 2013 года. Главная звезда команды, Джон Оби был одним из героев турнира, на котором "орлы" добились неожиданного триумфа. Действуя все там же, в центре поля, он все же выступал в неизвестном для "Челси" стиле и оркестрировал всю атакующую игру команды, выполняя проникающие пасы на быстрых форвардов.



Подобные вещи случаются в футболе: один и тот же человек может выглядеть совсем разным футболистом в составе своего клуба и сборной. Тем не менее, случай Джона Оби Микела в чем-то уникальный. Он отправляется в Китай и можно говорить о том, что практически всю свою футбольную карьеру нигериец провел в клубе, который так и не смог разобраться с тем, что он из себя представляет. Микел счастлив оставить "Челси" на первом месте — "там, где ему положено быть" — после 10 лет в роли активного свидетеля больших триумфов лондонской команды. Его уход не так заметен, но в то же время не менее символичен, чем другие события на "Стэмфорд Бридж", предвещающие новую эру.







Иван Громиков специально для FAPL.ru