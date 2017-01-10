"Челси" подал апелляцию на удаление Терри

Как и ожидалось, "Челси" подал апелляцию на удаление своего капитана Джона Терри в воскресном матче 3-го раунда Кубка Англии против "Питерборо" (4:1).

В минувший уикенд состоялось долгожданное возвращение 36-летнего защитника на футбольное поле после нескольких недель отсутствия с травмой ягодичной мышцы. Однако в середине второго тайма победного для "синих" матча (4:1) Джон оставил свою команду вдесятером.



Терри был удален за игровое нарушение, которое рефери счел фолом последней надежды. Главный тренер "Челси" Антонио Конте сразу после матча выразил свое несогласие с этим решением арбитра и пообещал рассмотреть возможную апелляцию.



И вот накануне лидеры Премьер-Лиги официально выразили свой протест, который, как сообщает Daily Mail, будет рассмотрен FA в течение вторника. Если апелляция "синих" будет отклонена, в качестве дисквалификации Джон пропустит субботний выезд к "Лестеру".



"Было замечательно вернуться на поле. Жаль, что только на 67 минут после которых я получил красную карточку. Я собираюсь ее оспорить и надеюсь, FA с рефери изучат этот эпизод и увидят, что я не касался соперника", — написал Терри у себя в Инстаграм.



