Питер Крауч останется в "Стоуке" на следующий сезон

35-летний нападающий Питер Крауч продлил свой контракт со "Стоуком" на один год — до июня 2018.

Чтобы в 2011 году пригласить Питера из "Тоттенхэма", "гончарам" потребовалось выложить 10 миллионов фунтов — рекордную сумму для своего клуба на тот момент.



С тех пор Крауч сыграл 186 матчей за "гончаров" и забил 49 голов. Пять из этих из 49 голов пришлись на этот сезон, что убедило главного тренера Марка Хьюза продлить сотрудничество с опытным игроком еще на 12 месяцев.



"Питер по-прежнему может многое нам предложить, и мы рады, что он решил продлить свое пребывание у нас", — сообщил исполнительный директор "Стоука" Тони Скоулз.



Добавим, что ранее в своей карьере Краучу также довелось поиграть за "Астон Виллу", "Саутгемптон", "Ливерпуль" и "Портсмут". Сейчас Питеру не хватает всего двух результативных ударов до отметки в 100 голов в рамках Премьер-Лиги.