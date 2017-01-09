Питер Крауч останется в "Стоуке" на следующий сезон

Питер Крауч 35-летний нападающий Питер Крауч продлил свой контракт со "Стоуком" на один год — до июня 2018.

Чтобы в 2011 году пригласить Питера из "Тоттенхэма", "гончарам" потребовалось выложить 10 миллионов фунтов — рекордную сумму для своего клуба на тот момент.

С тех пор Крауч сыграл 186 матчей за "гончаров" и забил 49 голов. Пять из этих из 49 голов пришлись на этот сезон, что убедило главного тренера Марка Хьюза продлить сотрудничество с опытным игроком еще на 12 месяцев.

"Питер по-прежнему может многое нам предложить, и мы рады, что он решил продлить свое пребывание у нас", — сообщил исполнительный директор "Стоука" Тони Скоулз.

Добавим, что ранее в своей карьере Краучу также довелось поиграть за "Астон Виллу", "Саутгемптон", "Ливерпуль" и "Портсмут". Сейчас Питеру не хватает всего двух результативных ударов до отметки в 100 голов в рамках Премьер-Лиги.


Метки контракты, Крауч, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2017 23:05

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  1. ben-arfa 09.01.2017 23:47 # ben-arfa
    Отличный страйкер с невероятным голевым чутьем. Жаль, что за всю карьеру так ни разу и не сыграл в футболке топ-клуба!

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