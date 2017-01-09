ФИФА признала Раньери Тренером Года

Наставник "Лестера" Клаудио Раньери был признан Тренером Года на ежегодной церемонии вручения футбольных наград ФИФА в Цюрихе.

Изначально на эту престижную награду также претендовали работающие в Англии Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", однако никто из них не смог составить компанию Раньери в тройке финалистов.



Этими тремя финалистами оказались Раньери, чей "Лестер" в прошлом сезоне выиграл Премьер-Лигу, победитель Евро-2016 со сборной Португалии Фернанду Сантуш и Зинедин Зидан, приведший "Реалу" к триумфу в Лиге Чемпионов.



В конце концов ФИФА решила назвать лучшим мужским тренером 2016 года Раньери. Свою награду 65-летний итальянец получил со сцены из рук легендарного Диего Марадоны.



"То, что случилось в Англии в прошлом сезоне, было странно. Футбольный бог сказал: "Лестер" должен выиграть", — приводит слова Раньери Daily Mirror.