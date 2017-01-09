ФИФА признала Раньери Тренером Года

Клаудио Раньери Наставник "Лестера" Клаудио Раньери был признан Тренером Года на ежегодной церемонии вручения футбольных наград ФИФА в Цюрихе.

Изначально на эту престижную награду также претендовали работающие в Англии Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", однако никто из них не смог составить компанию Раньери в тройке финалистов.

Этими тремя финалистами оказались Раньери, чей "Лестер" в прошлом сезоне выиграл Премьер-Лигу, победитель Евро-2016 со сборной Португалии Фернанду Сантуш и Зинедин Зидан, приведший "Реалу" к триумфу в Лиге Чемпионов.

В конце концов ФИФА решила назвать лучшим мужским тренером 2016 года Раньери. Свою награду 65-летний итальянец получил со сцены из рук легендарного Диего Марадоны.

"То, что случилось в Англии в прошлом сезоне, было странно. Футбольный бог сказал: "Лестер" должен выиграть", — приводит слова Раньери Daily Mirror.


Метки Лестер, награды, Раньери, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2017 22:55

Количество просмотров Просмотров: 1421

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Последние комментарии:




  1. mata05 10.01.2017 00:03 # mata05
    2 серия шерлока вышка нариковская, а концовка вообще епаный пиздец

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  2. manutd-20champ 10.01.2017 00:02 # manutd-20champ
    Футбольный бог сказал: "Лестер" должен вылететь в этом году"

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  3. google-think 10.01.2017 00:01 # google-think
    Болельщики дортмундской Боруссии и Ливерпуля признаны ФИФА лучшими болельщиками года
    Фанаты обоих клубов получили ежегодную награду за совместное исполнение "You'll walk alone" в апреле 2016 года.

    От души

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  4. google-think 09.01.2017 23:56 # google-think
    24.08.2015 14:15 #
    mototroller

    История про жека шесть дырок и бодома:
    Как то сидел жека и бодом. И вдруг им захотелось секаса. Жека хотел чтоб его жахнули, а бодому зохотелось что б его отьтрахали разок.
    Жека: трахни меня.
    Бодом: нет ты меня.
    Жека: давай так, я загадаю загадку. Если угадаешь то ты меня трахнешь. Не то я тебя.
    Бодом радостно: давай.
    Жека: живет в болоте зеленая. На ля начинается на гушка кончается?
    Бодом радостно и громко: танк
    Жека хитро: ты знал, ты знал

    Источник: http://fapl.ru/posts/42504/

    бля ору

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  5. google-think 09.01.2017 23:47 # google-think
    000000

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  6. gusto 09.01.2017 23:41 # gusto
    заслужено

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  7. karandash 09.01.2017 23:40 # karandash
    адекватно

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  8. abrec 09.01.2017 23:36 # abrec
    Михайло где новость про лучших болельщиков года по версии ФИФА?

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  9. sausage 09.01.2017 23:29 # sausage
    Я вот не пойму, каким краем Гвардиола оказался в этом списке. Если Почеттино и Клоппа ещё можно притянуть туда, хотя, тоже с натягом, то этот перец вообще никчему.

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  10. kingoflondon 09.01.2017 23:21 # kingoflondon
    у хазарчика климакс?

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  11. moneymaker 09.01.2017 23:20 # moneymaker
    жеребьевка Кубка Англий
    https://pp.vk.me/c7008/v7008919/66420/mAOa3SEwroc.jpg

    (ответить)

  12. hazarchik 09.01.2017 23:19 # hazarchik
    Челси

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  13. hazarchik 09.01.2017 23:18 # hazarchik
    Челси

    (ответить)

  14. hazarchik 09.01.2017 23:17 # hazarchik
    Челси

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  15. hazarchik 09.01.2017 23:16 # hazarchik
    Челси

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  16. hazarchik 09.01.2017 23:15 # hazarchik
    Челси

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  17. hazarchik 09.01.2017 23:15 # hazarchik
    Челси

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  18. hazarchik 09.01.2017 23:14 # hazarchik
    Челси

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  19. hazarchik 09.01.2017 23:13 # hazarchik
    Челси

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  20. hazarchik 09.01.2017 23:11 # hazarchik
    Челси

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