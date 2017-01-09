ФИФА признала Раньери Тренером Года
Наставник "Лестера" Клаудио Раньери был признан Тренером Года на ежегодной церемонии вручения футбольных наград ФИФА в Цюрихе.
Изначально на эту престижную награду также претендовали работающие в Англии Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", однако никто из них не смог составить компанию Раньери в тройке финалистов.
Этими тремя финалистами оказались Раньери, чей "Лестер" в прошлом сезоне выиграл Премьер-Лигу, победитель Евро-2016 со сборной Португалии Фернанду Сантуш и Зинедин Зидан, приведший "Реалу" к триумфу в Лиге Чемпионов.
В конце концов ФИФА решила назвать лучшим мужским тренером 2016 года Раньери. Свою награду 65-летний итальянец получил со сцены из рук легендарного Диего Марадоны.
"То, что случилось в Англии в прошлом сезоне, было странно. Футбольный бог сказал: "Лестер" должен выиграть", — приводит слова Раньери Daily Mirror.
09.01.2017 22:55
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2 серия шерлока вышка нариковская, а концовка вообще епаный пиздец
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Футбольный бог сказал: "Лестер" должен вылететь в этом году"
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От души
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24.08.2015 14:15 #
mototroller
История про жека шесть дырок и бодома:
Как то сидел жека и бодом. И вдруг им захотелось секаса. Жека хотел чтоб его жахнули, а бодому зохотелось что б его отьтрахали разок.
Жека: трахни меня.
Бодом: нет ты меня.
Жека: давай так, я загадаю загадку. Если угадаешь то ты меня трахнешь. Не то я тебя.
Бодом радостно: давай.
Жека: живет в болоте зеленая. На ля начинается на гушка кончается?
Бодом радостно и громко: танк
Жека хитро: ты знал, ты знал
Источник: http://fapl.ru/posts/42504/
бля ору
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000000
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заслужено
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адекватно
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Михайло где новость про лучших болельщиков года по версии ФИФА?
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Я вот не пойму, каким краем Гвардиола оказался в этом списке. Если Почеттино и Клоппа ещё можно притянуть туда, хотя, тоже с натягом, то этот перец вообще никчему.
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у хазарчика климакс?
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жеребьевка Кубка Англий
https://pp.vk.me/c7008/v7008919/66420/mAOa3SEwroc.jpg
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Челси
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Челси
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Челси
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Челси
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Челси
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Челси
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