В понедельник вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/16 финала) Кубка Англии.

Одним из самых интересных противостояний этой стадии станет домашний матч действующего победителя турнира "Манчестер Юнайтед" с "Уиганом", выигрывавшим Кубок Англии в 2013 году.



Лидеру Премьер-Лиги "Челси" предстоит домашний поединок с соседями из Западного Лондона "Брентфордом", "Арсенал" совершит выезд к "Саутгемптону" или "Норвичу", "Манчестер Сити" отправится к "Кристал Пэлас" или "Болтону", а "Ливерпулю" сперва необходимо в переигровке одолеть "Плимут", чтобы заслужить право дома принять "Вулверхэмптон". Претендующий на повышение в классе из Лиги Два "Уикомб" пройдет проверку "Тоттенхэмом".



Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Англии будут сыграны в период с 27 по 30 января.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии



Тоттенхэм — Уикомб

Дерби — Лестер

Оксфорд — Ньюкасл / Бирмингем

Уимблдон / Саттон —Кембридж /Лидс

Плимут / Ливерпуль — Вулверхэмптон

Саутгемптон / Норвич — Арсенал

Линкольн / Ипсвич — Брайтон

Челси — Брентфорд

Манчестер Юнайтед — Уиган

Миллуолл — Уотфорд

Рочдейл — Хаддерсфилд

Бернли / Сандерленд — Флитвуд / Бристоль Сити

Блэкберн — Барнсли / Блэкпул

Фулхэм — Халл

Мидлсбро — Аккрингтон

Кристал Пэлас / Болтон — Манчестер Сити