Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В понедельник вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/16 финала) Кубка Англии.

Одним из самых интересных противостояний этой стадии станет домашний матч действующего победителя турнира "Манчестер Юнайтед" с "Уиганом", выигрывавшим Кубок Англии в 2013 году.

Лидеру Премьер-Лиги "Челси" предстоит домашний поединок с соседями из Западного Лондона "Брентфордом", "Арсенал" совершит выезд к "Саутгемптону" или "Норвичу", "Манчестер Сити" отправится к "Кристал Пэлас" или "Болтону", а "Ливерпулю" сперва необходимо в переигровке одолеть "Плимут", чтобы заслужить право дома принять "Вулверхэмптон". Претендующий на повышение в классе из Лиги Два "Уикомб" пройдет проверку "Тоттенхэмом".

Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Англии будут сыграны в период с 27 по 30 января.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Тоттенхэм — Уикомб
Дерби — Лестер
Оксфорд — Ньюкасл / Бирмингем
Уимблдон / Саттон —Кембридж /Лидс
Плимут / Ливерпуль — Вулверхэмптон
Саутгемптон / Норвич — Арсенал
Линкольн / Ипсвич — Брайтон
Челси — Брентфорд
Манчестер Юнайтед — Уиган
Миллуолл — Уотфорд
Рочдейл — Хаддерсфилд
Бернли / Сандерленд — Флитвуд / Бристоль Сити
Блэкберн — Барнсли / Блэкпул
Фулхэм — Халл
Мидлсбро — Аккрингтон
Кристал Пэлас / Болтон — Манчестер Сити


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2017 22:40

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  1. spartan 09.01.2017 22:42 # spartan
    пенсотурнир

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  2. suarezov 09.01.2017 22:40 # suarezov
    В номинации The FIFA Fan Award победителем становятся болельщики Ливерпуля и Боруссии Д, которые совместно исполнили YNWA во время ответного матча Лиги Европы сезона 2015/2016

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