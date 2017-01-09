Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
В понедельник вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/16 финала) Кубка Англии.
Одним из самых интересных противостояний этой стадии станет домашний матч действующего победителя турнира "Манчестер Юнайтед" с "Уиганом", выигрывавшим Кубок Англии в 2013 году.
Лидеру Премьер-Лиги "Челси" предстоит домашний поединок с соседями из Западного Лондона "Брентфордом", "Арсенал" совершит выезд к "Саутгемптону" или "Норвичу", "Манчестер Сити" отправится к "Кристал Пэлас" или "Болтону", а "Ливерпулю" сперва необходимо в переигровке одолеть "Плимут", чтобы заслужить право дома принять "Вулверхэмптон". Претендующий на повышение в классе из Лиги Два "Уикомб" пройдет проверку "Тоттенхэмом".
Добавим, что матчи 4-го раунда Кубка Англии будут сыграны в период с 27 по 30 января.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
Тоттенхэм — Уикомб
Дерби — Лестер
Оксфорд — Ньюкасл / Бирмингем
Уимблдон / Саттон —Кембридж /Лидс
Плимут / Ливерпуль — Вулверхэмптон
Саутгемптон / Норвич — Арсенал
Линкольн / Ипсвич — Брайтон
Челси — Брентфорд
Манчестер Юнайтед — Уиган
Миллуолл — Уотфорд
Рочдейл — Хаддерсфилд
Бернли / Сандерленд — Флитвуд / Бристоль Сити
Блэкберн — Барнсли / Блэкпул
Фулхэм — Халл
Мидлсбро — Аккрингтон
Кристал Пэлас / Болтон — Манчестер Сити
09.01.2017 22:40
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