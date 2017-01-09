Стив Брюс рассказал, почему ушел из "Халла" летом

Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс объяснил, чем была вызвана его внезапная отставка из "Халла" незадолго до старта этого сезона.

В прошлом сезоне экс-защитник "Манчестер Юнайтед" привел "тигров" к победе в финале плей-офф Чемпионшипа, благодаря чему эту кампанию "Халл" начал в элитном дивизионе — правда, уже без Брюса, который неожиданно покинул свой пост в конце июля.



По словам Брюса, его уход стал следствием затяжного конфликта с Эхабом Алламом, которому его отец Ассем Аллам, владелец "Халла", передал управление клубом ввиду болезни.



"Это был чрезвычайно странный момент. Помню, я катился на велосипеде по променаду близ Виламоуры, когда стали поступать результаты первого дня сезона. "Халл" обыграл "Лестер", но впервые за 40 лет, с 1976 года, я не работал с командой в первый день сезона".



"Прежде меня увольняли, я находился вне игры, но я никогда не находился без работы на старте сезона, так что это было немного странно. Это случилось со мной впервые, но я так решил самостоятельно, поэтому ни о чем не жалею. Было лето, стояла отличная погода, и я думал: "Все вернулись к работе! Славно".



"Будет честно признать, что наши взгляды с сыном владельца не совпадали, но это не могло продолжаться вечно. Всю свою энергию мы тратили на борьбу друг с другом".



"Я сказочно ладил с его отцом в "Халле" и с почетным президентом Питером Чампаном, но когда отец заболел, сын захотел управлять иначе, нежели это делал я. Хорошо, это его клуб и его право поступать по-своему. Но это было не то, чего хотел я".



"Я тренировал четыре года, мы дважды повышались в классе, участвовали в финале Кубка Англии, трижды играли на "Уэмбли", играли в Европе — это было великолепное время. Мое слово было решающим во всем, но в какой-то момент ситуация изменилась".



"Но расставание было лучшим вариантом для клуба и для меня, потому что не было ни единой вещи, во взглядах на которую мы с сыном владельца совпадали бы", — сообщил Брюс Daily Mirror.