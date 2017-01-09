Майкл Оливер рассудит "Юнайтед" и "Ливерпуль"

Майкл Оливер Рефери Майкл Оливер получил назначение на центральный матч следующего тура Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

В ближайшее воскресенье на "Олд Траффорд" сойдутся двое преследователей лидирующего в Премьер-Лиге "Челси". "Красные дьяволы" отстают от вершины таблицы на 10 очков, тогда как мерсисайдцы — только на пять.

Столь ответственный матч был поручен 31-летнему Оливеру, который работал на встрече этих команд и в прошлом сезоне. Тогда Майкл стал свидетелей победы "Юнайтед" со счетом 3:1, назначив в ворота "Ливерпуля" пенальти.

Кроме того, в прошлом сезоне Оливер обслуживал и финал Кубка Лиги, в котором "Ливерпуль" проиграл на "Уэмбли" "Манчестер Сити", однако назвать Майкла несчастливым арбитром для "красных" нельзя — в этой кампании подопечные Юргена Клоппа выиграли все четыре матча при его судействе, включая выезд к "Арсеналу" в первом туре.

Добавим, что Оливер, один из лучших английских рефери, показал 70 желтых карточек в этом сезоне, а единственным удаленным им игроком стал защитник "Борнмута" Саймон Фрэнсис.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Оливер, рефери

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2017 21:00

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  1. liverfun 09.01.2017 21:04 # liverfun
    лучший выбор, надеюсь отработает справедливо и не побоится за симуляции игроков маню наказывать

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  2. kagavai20chmp 09.01.2017 21:03 # kagavai20chmp
    Лан, я как истинный скаузер поплачу о том что назначили проплаченного скумом судью на матч с нами. А потом пойду обвиню гуннеров что они нытики.

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  3. gusto 09.01.2017 21:03 # gusto
    Надеюсь удалит полкоманды мю и 4 тела с лфк.

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  4. rap-woiska 09.01.2017 21:02 # rap-woiska
    Майк оЛИВЕР- Совпадение?я так не думаю

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  5. mancunia-planet 09.01.2017 21:02 # mancunia-planet
    удачи рассудить

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