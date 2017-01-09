Майкл Оливер рассудит "Юнайтед" и "Ливерпуль"

Рефери Майкл Оливер получил назначение на центральный матч следующего тура Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

В ближайшее воскресенье на "Олд Траффорд" сойдутся двое преследователей лидирующего в Премьер-Лиге "Челси". "Красные дьяволы" отстают от вершины таблицы на 10 очков, тогда как мерсисайдцы — только на пять.



Столь ответственный матч был поручен 31-летнему Оливеру, который работал на встрече этих команд и в прошлом сезоне. Тогда Майкл стал свидетелей победы "Юнайтед" со счетом 3:1, назначив в ворота "Ливерпуля" пенальти.



Кроме того, в прошлом сезоне Оливер обслуживал и финал Кубка Лиги, в котором "Ливерпуль" проиграл на "Уэмбли" "Манчестер Сити", однако назвать Майкла несчастливым арбитром для "красных" нельзя — в этой кампании подопечные Юргена Клоппа выиграли все четыре матча при его судействе, включая выезд к "Арсеналу" в первом туре.



Добавим, что Оливер, один из лучших английских рефери, показал 70 желтых карточек в этом сезоне, а единственным удаленным им игроком стал защитник "Борнмута" Саймон Фрэнсис.