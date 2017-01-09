Конте восхищается профессионализмом Фабрегаса

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что восхищается профессионализмом Сеска Фабрегаса, который выкладывается на тренировочном поле, даже несмотря на отсутствие игровой практики.

29-летнему испанцу не нашлось места в схеме 3-4-3, с которой "синие" выдали длительную серию из побед в Премьер-Лиге. Тем не менее, Фабрегас даже не помышлял об уходе из клуба и продолжал упорно работать.



Усилия Сеска в конечном итоге воплотились в более важную, чем раньше, роль для плеймейкера: в некоторых матчах Фабрегас выходит в старте, в некоторых усиливает игру со скамейки запасных, предлагая команде классные передачи из глубины.



Такое поведение Сеска не оставило Конте равнодушным. Накануне Антонио сделал комплименту испанскому полузащитнику, выделив в первую очередь его профессиональные качества.



"Мы все знаем о лучших качествах Сеска, но я очень доволен его отношением к делу, приверженностью и трудолюбием на тренировках. Когда я обращаюсь к нему по ходу игры, для меня важно увидеть правильный настрой. В конце концов я могу выпустить на поле только 11 человек, а остальные должны помочь нам в процессе матча".



"Да, некоторым игрокам приходится начинать матчи на скамейке запасных, но я всегда принимаю решения о составе, основываясь на интересах команды. Для меня важно, чтобы все игроки выходили на поле с правильным отношением, и не важно, начинают они матч в старте или появляются со скамейки. В этом плане Сеск неизменно отличался огромной самоотдачей", - цитирует Конте официальный сайт "Челси".