Коутиньо снова готов играть за "Ливерпуль"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Филиппе Коутиньо восстановился после травмы связок лодыжки и готов сыграть свой первый матч за полтора последних месяца.
Напомним, ключевой для команды Клоппа футболист находится вне игры с победного матча Премьер-Лиги против "Сандерленда" 26 ноября (2:0). Однако в минувшую субботу Филиппе приступил к полноценным тренировкам.
И хотя форма 24-летнего бразильца все еще оставляет желать лучшего, Клопп может дать своему подопечному несколько игровых минут в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Саутгемптона" в среду вечером.
"Думаю, Фил в достаточной форме, чтобы попасть в заявку, и это означает, что он может сыграть несколько минут. Он пропустил шесть или семь недель, и это много. Ему все еще предстоят тренировки, после которых ему будет важно поскорее получить игровые минуты".
"Окончательное решение насчет него еще не принято, он он провел уже три полных тренировки с командой, и завтра будет четвертая. Это немного, но этого достаточно для попадания в заявку", — цитирует Клоппа The Telegraph.
09.01.2017 19:25
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Батя вернулся
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