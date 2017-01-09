Коутиньо снова готов играть за "Ливерпуль"

Филиппе Коутиньо Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Филиппе Коутиньо восстановился после травмы связок лодыжки и готов сыграть свой первый матч за полтора последних месяца.

Напомним, ключевой для команды Клоппа футболист находится вне игры с победного матча Премьер-Лиги против "Сандерленда" 26 ноября (2:0). Однако в минувшую субботу Филиппе приступил к полноценным тренировкам.

И хотя форма 24-летнего бразильца все еще оставляет желать лучшего, Клопп может дать своему подопечному несколько игровых минут в первом полуфинальном матче Кубка Лиги против "Саутгемптона" в среду вечером.

"Думаю, Фил в достаточной форме, чтобы попасть в заявку, и это означает, что он может сыграть несколько минут. Он пропустил шесть или семь недель, и это много. Ему все еще предстоят тренировки, после которых ему будет важно поскорее получить игровые минуты".

"Окончательное решение насчет него еще не принято, он он провел уже три полных тренировки с командой, и завтра будет четвертая. Это немного, но этого достаточно для попадания в заявку", — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Коутиньо, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.01.2017 19:25

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  1. suarezov 09.01.2017 19:42 # suarezov
    Батя вернулся

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  2. gunars 09.01.2017 19:41 # gunars
    лучше еще поберечь, а то вдруг!?!

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  3. reams 09.01.2017 19:36 # reams
    чет быстро очухался, но не беда

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  4. mancunia-planet 09.01.2017 19:28 # mancunia-planet
    удачи, но не поможет

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