Жиру договорился с "Арсеналом" о новом контракте

Оливье Жиру Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру подтвердил, что близок к подписанию нового контракта с "канонирами".

На старте сезона, когда Жиру находился на скамейке запасных или в лазарете "канониров", агенту 30-летнего нападающего приходилось регулярно отвечать на вопросы о будущем своего клиента. В тот момент персоной Оливье интересовался итальянский "Наполи".

С тех пор французу удалось заново завоевать доверие Арсена Венгера: Жиру забил четыре гола и сделал две результативных передачи на стыке декабря и января, а поединок Кубка Англии против "Престона" провел с капитанской повязкой.

По словам Оливье, теперь он готов подписать новый контракт с "Арсеналом" взамен тому, что истекает через 18 месяцев. Жиру хочет остаться на "Эмирейтс", где обрел свою вторую семью.

"Я близок к тому, чтобы договориться с клубом о продлении сделки. Это своеобразный знак доверия; я хочу продолжить свою приключение с "Арсеналом". Я великолепно себя чувствую в этом клубе".

"Когда мы разговариваем с Арсеном Венгером, он всегда подчеркивает, что считает меня важным игроком для команды. Я понимаю, на что способен – нужно лишь упорно работать на тренировках и ждать своего часа", - сообщил Жиру Telefoot.



Метки Арсенал, Жиру, контракты

Автор foxmcfc   

Дата 09.01.2017 19:00

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  1. chelsea88 09.01.2017 19:41 # chelsea88
    Хватит уже постить новости о гейклубе аснл.

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  2. wymkentski 09.01.2017 19:34 # wymkentski
    лучше всяких пидрил как бензема,игуаин,суарес(:

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  3. reams 09.01.2017 19:22 # reams
    збс, топ нап, последние его голы были очень красивые и важные, еще поиграет на высоком уровне немного

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  4. liverfun 09.01.2017 19:21 # liverfun
    30 лет уже, ничесе время летит. пошло на пользу ему место на скамейке в начале сезона, ща тащит аснл

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  5. tulup 09.01.2017 19:18 # tulup
    https://www.instagram.com/p/BPCq6YnFqlB/?hl=ru

    )) Ему тоже чё нибудь скажите

    Был пацан - нет пацана.

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  6. don-antonio 09.01.2017 19:15 # don-antonio
    не думал, что ему уже 30 лет))

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  7. tulup 09.01.2017 19:13 # tulup
    Coming up blizok

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  8. moneymaker 09.01.2017 19:11 # moneymaker
    Терпила.
    В 30 нужно за трофеями уходить.
    Очевидно же, что лучший нап АПЛ прямосейчас.

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  9. wembley-2013 09.01.2017 19:02 # wembley-2013
    кокшетау привет

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