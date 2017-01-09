Жиру договорился с "Арсеналом" о новом контракте

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру подтвердил, что близок к подписанию нового контракта с "канонирами".

На старте сезона, когда Жиру находился на скамейке запасных или в лазарете "канониров", агенту 30-летнего нападающего приходилось регулярно отвечать на вопросы о будущем своего клиента. В тот момент персоной Оливье интересовался итальянский "Наполи".



С тех пор французу удалось заново завоевать доверие Арсена Венгера: Жиру забил четыре гола и сделал две результативных передачи на стыке декабря и января, а поединок Кубка Англии против "Престона" провел с капитанской повязкой.



По словам Оливье, теперь он готов подписать новый контракт с "Арсеналом" взамен тому, что истекает через 18 месяцев. Жиру хочет остаться на "Эмирейтс", где обрел свою вторую семью.



"Я близок к тому, чтобы договориться с клубом о продлении сделки. Это своеобразный знак доверия; я хочу продолжить свою приключение с "Арсеналом". Я великолепно себя чувствую в этом клубе".



"Когда мы разговариваем с Арсеном Венгером, он всегда подчеркивает, что считает меня важным игроком для команды. Я понимаю, на что способен – нужно лишь упорно работать на тренировках и ждать своего часа", - сообщил Жиру Telefoot.