Жиру договорился с "Арсеналом" о новом контракте
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру подтвердил, что близок к подписанию нового контракта с "канонирами".
На старте сезона, когда Жиру находился на скамейке запасных или в лазарете "канониров", агенту 30-летнего нападающего приходилось регулярно отвечать на вопросы о будущем своего клиента. В тот момент персоной Оливье интересовался итальянский "Наполи".
С тех пор французу удалось заново завоевать доверие Арсена Венгера: Жиру забил четыре гола и сделал две результативных передачи на стыке декабря и января, а поединок Кубка Англии против "Престона" провел с капитанской повязкой.
По словам Оливье, теперь он готов подписать новый контракт с "Арсеналом" взамен тому, что истекает через 18 месяцев. Жиру хочет остаться на "Эмирейтс", где обрел свою вторую семью.
"Я близок к тому, чтобы договориться с клубом о продлении сделки. Это своеобразный знак доверия; я хочу продолжить свою приключение с "Арсеналом". Я великолепно себя чувствую в этом клубе".
"Когда мы разговариваем с Арсеном Венгером, он всегда подчеркивает, что считает меня важным игроком для команды. Я понимаю, на что способен – нужно лишь упорно работать на тренировках и ждать своего часа", - сообщил Жиру Telefoot.
09.01.2017 19:00
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Хватит уже постить новости о гейклубе аснл.
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лучше всяких пидрил как бензема,игуаин,суарес(:
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збс, топ нап, последние его голы были очень красивые и важные, еще поиграет на высоком уровне немного
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30 лет уже, ничесе время летит. пошло на пользу ему место на скамейке в начале сезона, ща тащит аснл
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https://www.instagram.com/p/BPCq6YnFqlB/?hl=ru
)) Ему тоже чё нибудь скажите
Был пацан - нет пацана.
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не думал, что ему уже 30 лет))
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Coming up blizok
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Терпила.
В 30 нужно за трофеями уходить.
Очевидно же, что лучший нап АПЛ прямосейчас.
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кокшетау привет
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