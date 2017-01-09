Венгер: "Мы всегда отвечаем на неприятности"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его команда всегда отвечает своим скептиками, когда ее прижимают к стенке.

Отсутствие характера и бойцовских качеств ставилось в вину последнему поколению "канониров". Матчи, состоявшиеся на прошлой неделе, могли разубедить публику: "Арсенал" спас ничью в поединке против "Борнмута", после чего одержал волевую победу над "Престоном" в Кубке Англии.



По мнению Венгера, эти успехи вытекают из общего тренда: "Арсенал" всегда отвечает на неприятности в игре и пытается переломить ситуацию, независимо от сценария встречи.



"Я должен сказать, что эта команда обладает большими амбициями и великолепным единством. У них всегда находится ответ, когда они попадают в неприятности. Это отличное качество, на мой взгляд".



"Да, мы были ужасны в первом тайме, но очень важно, что команда вышла в следующий этап. В противном случае мы были бы жутко разочарованы, ведь клуб серьезно относится к Кубку Англии", - цитирует Венгера Evening Standard.