Аллегри не готов к переезду в Премьер-Лигу

Макс Аллегри Главный тренер "Ювентуса" Макс Аллегри заявил, даже роскошное предложение из Премьер-Лиги не соблазнит его на уход из туринского клуба.

На протяжении нескольких последних лет Аллегри называют потенциальным преемником Арсена Венгера на посту главного тренера "Арсенала". Узнав, что Макс усиленно изучает английский, журналисты начали с удвоенной силой сватать итальянца в Премьер-Лигу.

Аллегри настолько устал от слухов о своем будущем, что накануне даже разразился монологом на эту тему. По словам Макса, он не покинет "Ювентус", а иностранный язык учит только в рамках самообразования.

"Да, я изучаю английский, но делаю это уже много лет. Невероятно, но даже в тот день, когда мы приехали в Лондон с дочерью, я увидел огромный заголовок, в котором было сказано, что я перехожу в "Арсенал". Я подумал: "Черт возьми, неужели от этого нельзя просто скрыться?"

"Чтобы прояснить ситуацию, скажу: я очень счастлив в "Ювентусе" и останусь здесь, пока боссы не вышвырнут меня из клуба", - приводит слова Аллегри Goal.



Метки Аллегри, Премьер-Лига, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 09.01.2017 17:00

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  1. chelsea88 09.01.2017 17:43 # chelsea88
    На багаже дона Конте выезжает пока.

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  2. sj606 09.01.2017 17:15 # sj606
    начинается Санта-Барбара

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  3. sausage 09.01.2017 17:12 # sausage
    Скорее Озил в Юве свалит.

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  4. sausage 09.01.2017 17:08 # sausage
    У человека вполне конкретная цель - ЛЧ с Юве выиграть, а тут такое! Смешные ей богу.

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  5. gidro-met 09.01.2017 17:05 # gidro-met
    не, этот не пойдет

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